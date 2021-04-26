Ідей на 900 млн грн. Завершилася подача проєктів Громадського бюджету Києва

Найбільше подано проєктів у тематиці «Освіта, громадянське суспільство»

25 квітня 2021 року завершилася реєстрація проєктів Громадського бюджету – 2022 (ГБ-6). Загалом 813 команд подали 1429 проєктів на суму 891,143 млн грн. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

За його словами, у категорії великих проєктів подано 332 проєкти на суму 570,928 млн грн, у категорії малих подано 1097 проєктів на суму 320,214 млн грн.

Традиційно найактивніше подають проєкти Громадського бюджету жінки. Цього року серед лідерів команд жінок – 60%, чоловіків – 40%: 487 жінок лідерів команд подали 827 проєктів на суму 486,316 млн грн, 326 чоловіків лідерів команд подали 602 проєкти на 404,826 млн грн.

Також цього року найбільша активність лідерів команд із молоді.

Віковий зріз команд ГБ-6:

у віці до 25 років – 97 лідерів команд, що складає 12%,

у віці 26-35 років – 244 (30%),

36-45 років – 243 (30%),

46-65 років – 212 (26%),

старше 65 років – 17 (2%) лідерів команд ГБ-6,

наймолодшому автору 16 років, найстаршій авторці 73 роки.

«Ми раді, що активні громадяни відгукнулися на заклик розвивати різні сфери життя міста та збільшилася кількість проєктів, поданих у різних тематиках», – сказав Поворозник.

Традиційно у лідерах залишається:

тематика «Освіта, громадянське суспільство» – подано 494 проєкти (35%),

«ЖКГ (комунальне господарство, енергоефективність)» – 254 проєкти (18%),

«Молодь, спорт» – 163 проєкти (11%),

«Культура, туризм» – 107 проєктів (7%),

«Екологія» – 98 проєктів (7%),

«Дороги, транспорт» – 82 проєкти (6%),

«Соціальний захист, інклюзія» – 74 проєкти (5%),

«Здоров’я» – 59 проєктів (4%),

«Міжтематичні» – 56 проєктів (4%),

«Інформаційні технології (ІТ)» – 42 проєкти (3%).

Поворозник зазначив, що найбільше подали загальноміських проєктів – 234.

Серед районів, мешканці яких подали на розгляд проєкти Громадського бюджету, лідирують:

Солом’янський район – 168 проєктів,

Шевченківський – 158 проєктів,

Дніпровський – 149 проєктів,

Деснянський – 132 проєкти,

Дарницький – 131 проєкт,

Оболонський – 103 проєкти,

Подільський – 102 проєкти,

Святошинський – 99 проєктів,

Голосіївський – 86 проєктів,

Печерський – 67 проєктів.

Слід зазначити, що тематики, категорії, локалізація проєктів будуть коригуватися під час проведення експертизи відповідальними за проведення експертизи головними розпорядниками бюджетних коштів, районними та міською робочими групами з питань громадського бюджету.

«Місто підтримує активну участь громадян у розвитку, покращенні міста та прийняття рішень щодо розподілу бюджету міста. Нагадаю, що на проекти ГБ-2022 року влада міста виділила 200 млн грн. Із року в рік активність киян підтверджує ефективність моделі бюджету участі, яка розвивається у Києві силами громадськості та міської влади, що її підтримує. Найбільші сподівання в цьому році ми покладаємо на розвиток команд проєктів та згуртування місцевих спільнот навколо проєктів. Модифікована електронна система Громадського бюджету стимулює ці процеси об’єднання. Це формує зріст долучення мешканців міста до ГБ і його розвиток. До кінця голосування за проєкти ми очікуємо, що в команди проєктів об’єднаються десятки тисяч досвідчених, небайдужих громадян, а за процесом слідкуватиме понад 2 млн киян, із яких не менше 300 тисяч візьме участь в електронному голосуванні», – зауважив перший заступник голови КМДА.

Поворозник нагадав, що до 2 серпня 2021 року відбуватиметься публічне обговорення, експертиза, доопрацювання проєктів та оскарження експертних висновків у Громадській бюджетній комісії.

А з 17 серпня до 15 вересня кожен містянин зможе підтримати 10 проєктів ГБ, при цьому особа може проголосувати не більше ніж за 1 громадський проєкт, віднесений до однієї тематики реалізації.