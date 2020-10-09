Іноземець під загрозою ножа пограбував магазин в Києві (фото)



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Патрульні поліцейські виявили та затримали злочинця

Поліцейські оперативно затримали грабіжника

У нічний продуктовий магазин на вулиці Тростянецькій у Києві зайшов невідомий та під загрозою ножа наказав продавчині віддати йому з каси гроші. Чоловік забрав 6 тис. гривень та зник у невідомому напрямку. Про це жінка повідомила до поліції.

Як інформує пресслужба поліції Києва, під час відпрацювання отриманого виклику працівники патрульної поліції невдовзі помітили підозрюваного. Побачивши службовий автомобіль, чоловік намагався втекти. Поліцейські стали переслідувати та наздогнали втікача.

На місці події слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції провела обшук підозрюваного та вилучила ніж, рукавички, захисну маску, а також гроші.

Чоловіка затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затриманим виявився 41-річний громадянин іншої держави.

Слідчі Дарницького управління поліції оголосили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від семи до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На час досудового розслідування затриманий перебуватиме під вартою.