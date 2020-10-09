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    У Києві група підлітків побила та пограбувала чоловіка (фото)

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    У затриманих підлітків поліція виявила речі чоловіка - У Києві група підлітків побила та пограбувала чоловіка (фото)
    У затриманих підлітків поліція виявила речі чоловіка
    Фото: Патрульна поліція Києва

    Патрульні затримали чотирьох хлопців і дівчину віком до 16 років

    У ніч на 8 на вулиці Полярній в Оболонському районі Києва група неповнолітніх побила та пограбувала чоловіка.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Заявник повідомив поліції, що його побила група осіб молодого віку та відібрала годинник, ланцюжок та окуляри.

    Патрульні відразу вдалися до пошуків. На проспекті Рокоссовського один з автопатрулів помітив осіб, схожих за описом чоловіка: чотири хлопці та дівчина, віком від 14 до 16 років. У одного з них були з собою речі потерпілого.

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    У Києві група підлітків побила та пограбувала чоловіка (фото)
    У Києві група підлітків побила та пограбувала чоловіка (фото)
    У Києві група підлітків побила та пограбувала чоловіка (фото)
    У Києві група підлітків побила та пограбувала чоловіка (фото)
    У Києві група підлітків побила та пограбувала чоловіка (фото)
    У Києві група підлітків побила та пограбувала чоловіка (фото)

    Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу Оболонського управління поліції для з'ясування всіх обставин та надання правової кваліфікації діям затриманих.

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