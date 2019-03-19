Іноземець привласнив 4,5 млн грн підприємства на Київщині



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Громадянину Білорусі обрано запобіжний захід - заставу в розмірі 4,5 млн грн

Білоцерківською місцевою прокуратурою, повідомлено про підозру громадянину Білорусі - директору одного із товариств, яке діяло на території України, - у привласненні чужого майна за попередньою змовою та в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

«Реалізуючи свій злочинний намір на привласнення грошових коштів товариства, підозрюваний спільно з іншою особою, розуміючи, що товариством-контрагентом з 2012 припинено фінансово-господарську діяльність, за відсутності жодних договорів про виконані роботи, використовуючи цифровий підпис директора товариства у електронній системі платежів «Клієнт-Банк» здійснили перерахунок грошових коштів. Відтак, понад 4,5 млн грн було незаконно переведено з рахунку товариства на якому він обіймав посаду директора, на рахунок товариства-контрагента, де він володів 50% голосів статутного капіталу. У подальшому зловмисники зняли з рахунку кошти та використали на власний розсуд», - інформують у прокуратурі.

Співучасник злочину наразі не встановлений. Правоохоронцями вживаються заходи з метою його знаходження та притягнення до кримінальної відповідальності.

Сьогодні, 19 березня, підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 4,5 млн грн.

Досудове розслідування триває.