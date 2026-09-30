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У Соломʼянському районі Києва російський дрон влучив у 12-поверхівку

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Соломʼянському районі Києва російський дрон влучив у 12-поверхівку
Російський реактивний дрон
скриншот відео

За попередньою інформацією, після влучання пожежі не виникло

Сьогодні, 30 вересня, під час повітряної тривоги у Соломʼянському районі Києва зафіксовано влучання ворожого безпілотника у 12-поверхову нежитлову будівлю. Про це повідомляє міський голова Києва Віталій Кличко, інформує «Главком».

За попередньою інформацією, після влучання пожежі не виникло.

На місце події вже прямують підрозділи ДСНС, медики та інші екстрені служби столиці. 

Нагадаємо, унаслідок нічної повітряної атаки російських окупантів у Святошинському районі Києва загинули двоє мешканок приватного будинку. За даними слідства, станом на 09:00 30 вересня відомо про загибель двох жінок віком 46 та 95 років. Ще четверо людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджень зазнали приватні будинки у Подільському та Святошинському районах столиці. Крім того, падіння уламків збитих БпЛА зафіксовано у Голосіївському та Шевченківському районах.

Вранці 30 вересня у Соломʼянському районі Києва сталося влучання дрона у складське приміщення. На місці влучання спалахнув вантажний автомобіль. Загинув працівник «Київтеплоенерго» – водій машини, фахівці якого проводили роботи на цій локації. У КМВА уточнили, що внаслідок влучання пошкоджено складське приміщення, та підтвердили інформацію про одного загиблого та одного пораненого. Також у Шевченківському районі, в середмісті Києва, виявили уламки на території одного із західних посольств

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Теги: Київ обстріл будинок

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