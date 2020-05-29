Нічна ДТП у Києві: Audi влетіла у стовп (фото)
В результаті ДТП автомобіль отримав серйозні пошкодження
Фото: Київ оперативний
В результаті ДТП постраждав водій автомобіля
У ніч на п’ятницю, 29 травня, на проспекті Перемоги в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими.
Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, на проспекті Перемоги, 4 водій автомобілю Audi злетів з дороги і в‘їхав у стовп.
За попередніми даними, водій не впорався з керуванням на мокрій дорозі.
В результаті ДТП водій отримав травму ноги. На місці працювала швидка допомога і поліція.
Причини ДТП встановлюватимуть правоохоронці.
Як повідомлялося, 28 травня на вул. Дегтярівській вантажівка провалилася під асфальт.