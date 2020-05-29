Нічна ДТП у Києві: Audi влетіла у стовп (фото)



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В результаті ДТП автомобіль отримав серйозні пошкодження Фото: Київ оперативний

В результаті ДТП постраждав водій автомобіля

У ніч на п’ятницю, 29 травня, на проспекті Перемоги в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими.

Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, на проспекті Перемоги, 4 водій автомобілю Audi злетів з дороги і в‘їхав у стовп.

За попередніми даними, водій не впорався з керуванням на мокрій дорозі.

В результаті ДТП водій отримав травму ноги. На місці працювала швидка допомога і поліція.

Причини ДТП встановлюватимуть правоохоронці.

Як повідомлялося, 28 травня на вул. Дегтярівській вантажівка провалилася під асфальт.