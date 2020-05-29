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    Новини

    Нічна ДТП у Києві: Audi влетіла у стовп (фото)

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    В результаті ДТП автомобіль отримав серйозні пошкодження - Нічна ДТП у Києві: Audi влетіла у стовп (фото)
    В результаті ДТП автомобіль отримав серйозні пошкодження
    Фото: Київ оперативний

    В результаті ДТП постраждав водій автомобіля

    У ніч на п’ятницю, 29 травня, на проспекті Перемоги в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими.

    Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, на проспекті Перемоги, 4 водій автомобілю Audi злетів з дороги і в‘їхав у стовп.

    За попередніми даними, водій не впорався з керуванням на мокрій дорозі.

    В результаті ДТП водій отримав травму ноги. На місці працювала швидка допомога і поліція.

    Причини ДТП встановлюватимуть правоохоронці.

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    Нічна ДТП у Києві: Audi влетіла у стовп (фото)
    Нічна ДТП у Києві: Audi влетіла у стовп (фото)
    Нічна ДТП у Києві: Audi влетіла у стовп (фото)
    Нічна ДТП у Києві: Audi влетіла у стовп (фото)
    Нічна ДТП у Києві: Audi влетіла у стовп (фото)

    Як повідомлялося, 28 травня  на вул. Дегтярівській вантажівка провалилася під асфальт.

    Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль
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