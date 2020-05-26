На Львівщині зіткнулися два авто, постраждали четверо людей



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На Львівщині сталася ДТП

Правоохоронці відкрили кримінальну справу

У Львівській області у місті Рудки Самбірського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох авто. Постраждали четверо осіб. Про це повідомили у поліції Львівщини.

Як попередньо встановили правоохоронці Самбірського відділу поліції, водій легковика «Skoda», 76-річний житель селища Брюховичі, здійснюючи поворот ліворуч, не надав перевагу в русі автомобілю «Daewoo», яким кермував 65-річний місцевий мешканець.

Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали четверо осіб. Пасажирку «Daewoo» - 65-річну місцеву жительку доправили в травматологічне відділення лікарні. 65-річного водія цього ж автомобіля, та трьох пасажирів «Skoda», віком 69, 76 та 77 років – мешканців Львова та Брюхович, після надання медичної допомоги відпустили.

Слідчі з’ясовують всі обставини події. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, сьогодні на Немирівському шосе перекинулась вантажівка з олією Водій вантажівки, який перевозив олію, не впорався з керуванням та з’їхав з дороги. Внаслідок автопригоди цистерна перекинулась. Кермувальника затисло в кабіні авто.