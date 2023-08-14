В українських школах з'явиться новий обов'язковий курс

Для вчителів буде доступний онлайн-курс із викладання мінної безпеки для дітей різного віку

Для українських школярів запровадять курс з мінної безпеки. Предмет стане обов’язковим доповненням до шкільної програми. Про це повідомили у Міністерстві освіти та науки України.

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Практикум з мінної безпеки розробляють Міністерство освіти та науки та ЮНІСЕФ.

Зазначається, що для вчителів буде доступний онлайн-курс із викладання мінної безпеки для дітей різного віку. Наразі вчителі вже можуть користуватися посібником із детальними планами, а також презентаціями для уроків, адаптованими для початкової та середньої шкіл.

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Для дітей експерти у співпраці з психологами розробили інтерактивні матеріали, які пояснюють правила безпечної поведінки на територіях, які можуть бути забруднені мінами. Зокрема, для школярів підготували мультфільми та відео за участю пса Патрона та саперів, а також ігри.

У Міносвіти наголошують, що приблизно 30% території України є потенційно небезпечною через вибухонебезпечні предмети. За даними моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, станом на 30 липня 2023 року від мін та інших вибухонебезпечних предметів вже постраждали 100 дітей.

Нагадаємо, раніше ООН визнала, що Україна – найзамінованіша країна у світі.