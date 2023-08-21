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Діяльність приватних шкіл. Освітній омбудсмен пояснив, як українцям дурять голову

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Діяльність приватних шкіл. Освітній омбудсмен пояснив, як українцям дурять голову
Без ліцензії приміщення закладу освіти може не відповідати нормам чи мати іншу фактичну адресу
фото з відкритих джерел

«Органи управління освітою вирішили схитрувати: чи то ліньки працювати, чи якісь інші резони – але вони не видають закладам освіти ліцензію»

Органи управління освітою свідомо приховують інформацію про діяльність приватних шкіл. Більшість із них не мають відповідної ліцензії. Про це повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов у Facebook.

Статтею 30 Закону України «Про освіту» визначено, що на сайті закладу має бути оприлюднена ліцензія на впровадження освітньої діяльності. Проте чимало приватних шкіл узагалі не мають потрібних дозволів.

«Органи управління освітою вирішили схитрувати: чи то ліньки працювати, чи якісь інші резони – але вони не видають закладам освіти ліцензію, а лише «повідомлення», що така ліцензія, нібито, видана. Звісно, що перевірити реальну наявність ліцензії та реальне виконання ліцензійних умов у такій ситуації неможливо», – зауважив Горбачов.

На його думку, причина відсутності необхідних документів очевидна: щоб батьки не дізналися, що приміщення не відповідає нормам або фактична адреса закладу не відповідає тому, на що отримана ліцензія. «У ліцензії взагалі багато важливої інформації для батьків», – підкреслив освітній омбудсмен.

Він зауважив, що також існує дуже докладний документ, який чітко визначає, яка саме інформація має бути розміщена на сайтах закладів освіти – постанова «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності». Горбачов порекомендував батькам, які обирають приватний заклад освіти, ознайомитися з додатком №25 до цієї постанови. А потім зайти на сайт закладу і подивитися, чи є там вказана інформація. І запитати керівництво закладу, чому на сайті немає певних речей.

«Вам будуть відповідати, що Департаменти освіти не видають їм ліцензій, а лише – повідомлення про ліцензію. Коло замкнулося: а крайні – батьки, яким деякі дуже хитрі посадовці дурять голову. Для розуміння: це – приблизно так само, коли Ви купили у магазині холодильник, а Вам замість реального холодильника видають лише чек та паспорт – і запевняють, що саме так і треба, які претензії», – розповів освітній омбудсмен.

Він додав, що обов'язку оприлюднювати ліцензію ніхто не скасовував: навіть в умовах воєнного стану.

До слова, в українських школах з'явиться новий обов'язковий курс.

Крім того, Шмигаль розповів, яким буде новий навчальний рік.

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Теги: школа ліцензія освітній омбудсмен Сергій Горбачов

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