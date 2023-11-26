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Яка ситуація з негодою в Києві: фото і відео

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Яка ситуація з негодою в Києві: фото і відео
Негода в Києві
фото: glavcom.ua

Уночі очікуються сильні снігопади, посилення вітру, хуртовини, снігові замети та ожеледиця

У Києві в період 26-27 листопада спостерігатимуться складні погодні умови.

Публікуємо фото і відео, на яких видно, який нині вигляд мають столичні дороги.

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Негода в Києві
фото: glavcom.ua

Уночі 27 листопада очікується суттєве погіршення погоди до ІІ рівня небезпеки. Спостерігатимуться сильні снігопади (сніговий покрив очікується до 20-30 см), посилення вітру до 17-22 м/с, хуртовини, снігові замети та ожеледиця.

У Київській міській держадміністрації застерігали, що складні погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи транспорту, комунальних та енергетичних підприємств. Аварійні, комунальні та дорожні служби міста готові до ліквідації наслідків негоди.

Водіям рекомендується без нагальної потреби не виїжджати на вулиці міста, не паркувати авто на тротуарах на узбіччях, аби не заважати спецтехніці. Комунальники вже ліквідовують наслідки негоди.

Нагадаємо, що через сильний вітер і снігопад обмежено в'їзд транспорту до Києва.

Як повідомлялося, в Україні у зв’язку з погодними умовами створено Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах державного значення. У разі виникнення надзвичайної ситуації на дорозі влада пропонує звертатися на цілодобову гарячу лінію: +38 067 400 60 80.

До слова, Одеську область також завалило снігом. Через негоду на дорогах почастішали випадки ДТП.

Читайте також: Негода паралізувала дороги в трьох регіонах країни: рятувальники повідомили про ситуацію
Теги: погода снігопад негода Київ

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