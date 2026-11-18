Столичні школи наразі не відчувають критичного дефіциту вчителів загалом, проте гостро потребують фахівців із природничих наук – зокрема фізики та хімії, а також шкільних психологів, чинний штатний розпис яких є застарілим. Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації з гуманітарних питань Валентин Мондриївський в інтерв’ю «Главкому».

За словами посадовця, загальний дефіцит педагогів у столиці вдається перекривати завдяки муніципальному Київському столичному університету імені Бориса Грінченка. Попри відтік кадрів у 2022 році, більшість освітян повернулася до роботи. Водночас із вчителями-предметниками ситуація значно складніша, і вона стосується всієї країни.

«Щодо вчителів-предметників маємо сумну статистику: у профільному педагогічному університеті ім. Драгоманова вже не перший рік на вчителя фізики прийшли навчатися троє студентів. Держава має бачити цю проблему і знаходити стимули для майбутніх вчителів. Бо якщо просто не втручатися, то за п’ять років у школах по всій країні буде бракувати висококваліфікованих педагогів», – наголосив Мондриївський.

Окремою гострою проблемою для великих столичних шкіл є брак психологів, навантаження на яких суттєво зросло через війну. За словами заступника голови КМДА, бувають заклади, де на понад тисячу учнів припадає лише один такий фахівець.

Для реагування на гострі кризові ситуації, такі як трагедія на фунікулері чи напад на вчительку, у місті запустили проєкт «Ментальна варта» – мобільну групу найкращих дитячих психологів, які виїжджають на місце події. Проте системно це проблему не вирішує, адже збільшити штат місто не може через державні обмеження.

«Департамент освіти і науки неодноразово звертався до міністерства, щоб збільшити кількість штатних одиниць для психологів у школах. Це потребує рішення на державному рівні, адже йдеться про нормативи кадрового забезпечення. Чинний наказ міністерства, який визначає штатні нормативи, відверто застарів і не враховує нинішні психологічні навантаження, роботу на прифронтових територіях», – підкреслив посадовець.

Заступник Кличка додав, що центральна влада має переглянути ці нормативи та узгоджувати свої ініціативи з можливостями громад, навівши як приклад рішення про безкоштовне харчування для учнів з першого по десятий клас.

«Безкоштовне харчування – це було популістичне, передчасне рішення, яке є дуже дорогим для реалізації. Але держава так вирішила і ми не маємо права їй суперечити. У Києві це рішення можна виконати, бо наш міський бюджет дозволяє, але є регіони, для яких це просто непосильно», – додав посадовець.

Нагадаємо, у Києві внаслідок російських обстрілів зазнав пошкоджень уже 341 заклад освіти, а в один зі столичних коледжів ворог влучав шість разів. Йдеться про коледж у Святошинському районі столиці. Через постійну загрозу та неодноразові влучання міська влада цього року ухвалила рішення перевести студентів до безпечнішого приміщення. Решту пошкоджених шкіл і дитсадків у столиці продовжують відновлювати. На відновлення пошкоджених внаслідок російських атак закладів освіти вже спрямували понад 476 млн грн.

До слова, у столичних закладах освіти за рік суттєво посилили резервне енергозабезпечення та підготували мережу опорних шкіл на випадок блекаутів чи проблем із централізованим опаленням. Лише кількість генераторів у закладах освіти зросла майже на 25% – із 681 до 849 одиниць, а їхня сумарна потужність збільшилася більш ніж утричі – з 10,1 до 31,6 тис. кВт. Це дає закладам більше можливостей для роботи під час тривалих відключень електроенергії.