Убивство підлітка на фунікулері: апеляційний суд залишив вирок Косову без змін

Засідання Київського апеляційного суду, під час якого розглядають апеляцію на вирок Артема Косова, засудженого до довічного через вбивство підлітка Максима Матерухіна на станції фунікулера. Київ, 25 березня 2026 року

Косов просив перекваліфікувати його дії з довічного ув’язнення на статтю 119 Кримінального кодексу

Сьогодні, 25 березня 2026 року, в Київському апеляційному суді відбулося третє засідання з апеляції Артема Косова, засудженого до довічного ув'язнення за вбивство підлітка Максима Матерухіна на станції столичного фунікулера. Апеляцію суд не задовольнив, вирок залишився без змін. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне.

Повідомляється, що Косов просив перекваліфікувати його дії з довічного ув’язнення на статтю 119 Кримінального кодексу (вбивство через необережність). Санкція цієї статті передбачає обмеження або позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років».

Наразі суд досліджував докази повторно, це вирішили на попередньому засіданні. Зокрема, переглянули відео з телеграмів пасажирів, які того дня були у вагоні фунікулера. Там чути, як Косов спілкується нецензурно із загиблим Максимом Матеріхуним та його друзями.

«Там чути на відео, що я висловлювався нецензурною, я за це вибачаюсь. Але там немає погроз. І як пишеться у вироку, буду бити тебе, там цього немає», – сказав Косов.

«Тут чути, як він звертався до мого сина і сказав: «Виходь», – зауважив тато загиблого хлопця Олександр Матерухін.

«Підлітки сміялись, але вони вели себе нормально. Але поведінка Косова підтверджує хуліганський мотив. Там чути, як Косов каже, можу кожного покласти за 6 секунд», – сказав адвокат родини загиблого Максима Матерухіна.

Під час засідання було переглянуто відео з камер спостереження всередині фунікулера. На кадрах зафіксовано момент, коли обвинувачений та Максим Матерухін виходять із вагона. Косов штовхнув підлітка, внаслідок чого той упав на скло станції. Максим розбив головою скляну панель, уламок якої перерізав йому сонну артерію. Хлопець помер на місці. Також на відео видно, що після інциденту Косов намагався надати потерпілому першу допомогу.

Що відомо про загибель підлітка на фунікулері

Нагадаємо, 7 квітня 2024 року хлопець загинув на станції фунікулера. За словами очевидців, після виходу з вагона на верхній станції чоловік штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Юнак стік кров'ю за кілька хвилин ще до приїзду «швидкої». Загиблим виявився Максим Матерухін, який навчався в 10-А класі в столичній школі №36. Семеро підлітків, які були свідками трагічного інциденту, дали свідчення.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження, оскільки учасник конфлікту з підлітком служив водієм в Управлінні державної охорони. Згодом чоловіку повідомили підозру в умисному вбивстві. Також у ДБР спростували інформацію про те, що підозрюваний був їхнім колишнім працівником. Під час трагедії він не був при виконанні службових обов'язків та перебував у стані алкогольного сп'яніння.

5 травня 2024 року працівники ДБР завершили досудове розслідування за фактом смерті 16-річного школяра на станції фунікулера в Києві, після чого матеріали справи передали на ознайомлення стороні захисту. 29 травня обвинувальний акт стосовно співробітника Управління державної охорони Артема Косова передали до суду. Під час розслідування слідчі ДБР встановили, що вбивство неповнолітнього було скоєне з хуліганських мотивів, за яке йому загрожує довічне ув'язнення. Підозрюваний своєї провини не визнавав.

Мати підлітка Ірина Матерухіна звернулася за допомогою до мера столиці Віталія Кличка. Жінка вимагає справедливого вироку для звинуваченого у вбивстві її сина – водія УДО Артема Косова, справа проти якого, на її думку, штучно затягується.

Розгляд справи про вбивство 16-річного Максима Матерухіна на столичному фунікулері, призначений на 27 червня, вкотре відклали. Засідання, що мало відбутися у Шевченківському суді Києва, було вчергове зірване через неявку захисників обвинуваченого Артема Косова. Нову дату засідання призначили на 14 серпня.

Напередодні, 20 серпня, під час засідання розглянули відео слідчо-оперативної групи з розповіддю друзів загиблого підлітка, які були з ним на фунікулері. Після перегляду Косов відповідав на питання прокурора.

15 вересня засідання розпочалося з повторного допиту двох свідків, аби сторони уточнили попередні події. Свідки підтвердили, що дії обвинуваченого Артема Косова були умисними. Це також підтвердили висновки комплексної судово-медичної, медико-криміналістичної та трасологічної експертиз. Сторона захисту обвинуваченого просила про повторний перегляд відео з фунікулеру, де зафіксоване вбивство, суд погодив це клопотання.

22 вересня 2025 року Шевченківський районний суд оголосив вирок колишньому співробітнику Управління державної охорони Артему Косову, обвинуваченому у вбивстві підлітка Максима Матерухіна на станції столичного фунікулера. Суд призначив йому довічне позбавлення волі.

Під час слухання справи сторона захисту добивалася перекваліфікації кримінального правопорушення: з пункту 7 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу («Умисне вбивство з хуліганських мотивів»; санкція статті – від 10 до 15 років тюрми або довічне позбавлення волі) на статтю 119 Кримінального кодексу («Вбивство через необережність»; санкція статті – від трьох до п’яти років обмеження волі або позбавленням волі на той самий термін). Це пояснювали тим, що Косов не бажав смерті потерпілому. Навпаки – працівник УДО вживав заходи з надання першої домедичної допомоги, накладаючи джгута на шию підлітка.

Феміда такі аргументи відкинула. На думку суду, Артем Косов втілив у життя «нікчемний, надуманий привід для з’ясування стосунків, реалізуючи його безпосереднім застосуванням щодо Максима Матерухіна бойового прийому – захват та кидок в напрямку панорамного скляного вікна». У підсумку це призвело до смерті неповнолітнього.