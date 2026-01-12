У Києві учень із ножем напав на вчительку та однокласника

Повідомлення про напад надійшло на лінію 102 о 8:45

Сьогодні вранці, 12 січня, в одній зі шкіл Києва стався надзвичайний інцидент. Учень закладу зчинив напад на вчительку й однокласника з використанням холодної зброї. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Повідомлення на лінію 102 надійшло о 8:45. За попередніми даними правоохоронців, один із учнів прийшов до навчального закладу з ножем. Під час конфлікту він наніс тілесні ушкодження вчительці закладу та одному зі своїх однокласників.

Наразі потерпілим надається необхідна медична допомога. На місці події працюють слідчо-оперативна група, ювенальні поліцейські та психологи.

«Нападника затримано, поліція працює на місці події. Додаткова інформація згодом», – повідомили правоохоронці.

