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Мережа вибухнула мемами через колапс із мостами у Києві

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Мережа вибухнула мемами через колапс із мостами у Києві
Соцмережі вибухнули жартами у відповідь на складну ситуацію з транспортом
фото: соцмережі

Кияни перетворили на мем проблему з транспортом: як мережа реагує на обмеження руху

Транспортні обмеження на мостах та тимчасова зупинка руху «зеленою» гілкою метро через Дніпро вранці 2 жовтня викликали хвилю гумору в соцмережах. Кияни активно діляться мемами та жартами про нові способи перетину річки. Про це повідомляє «Главком».

Зокрема, користувач із ніком Logger Man опублікував світлину з киянами, які перетинають Дніпро на сапбордах (дошках для плавання з веслом).

«Той випадок, коли літнє хобі раптом стало частиною транспортної інфраструктури Києва», – підписав фото автор.

Мережа вибухнула мемами через колапс із мостами у Києві фото 1
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Інші дописи присвячені «автономізації» двох берегів столиці.

«Тепер є правобережні і ті, кого ми більше не побачимо», – жартує користувачка мережі olya_olegovna, додавши згенероване штучним інтелектом зображення яхти з логотипом відомого сервісу таксі.

Мережа вибухнула мемами через колапс із мостами у Києві фото 2
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Мережа вибухнула мемами через колапс із мостами у Києві фото 3
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Користувач Sanagreen опублікував відео з фігуристкою на льодовій арені, натякаючи на найближчі зимові перспективи: «Це я їду до батьків з лівого берега на правий».

Мережа вибухнула мемами через колапс із мостами у Києві фото 4
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Ще один популярний мем ілюструє «кардинальне» рішення проблеми: на фото Дніпром пливе баржа, яка транспортує цілий житловий багатоповерховий будинок з підписом «Лівий берег переїжджає на правий».

Мережа вибухнула мемами через колапс із мостами у Києві фото 5
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Користувач мережі  koshelev_d вважає, що кияни пересядуть на водні велосипеди, якщо проблеми з транспортом триватимуть.

Мережа вибухнула мемами через колапс із мостами у Києві фото 6
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У мережі опублікували також відповідь навігатора на прохання показати найближчий міст на Лівий берег. «Без питань – через Канів, 270 км, чотири години. Дорогою купиш риби в Переяславі, зайдеш до Кобзаря і о 9:00 якраз на роботі», – коментує відповідь навігатора Юрій Горович.

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Не обійшлося у мемах і без Вірки Сердючки: у мережі поширюють фото, де вона разом із мамою зажурено сидить на надувному «банані» посеред річки.

Мережа вибухнула мемами через колапс із мостами у Києві фото 8
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Раніше повідомлялося, що Південний міст повністю закритий для руху транспорту в обох напрямках. На мосту Метро рух із лівого на правий берег обмежили однією смугою.

Зранку 2 жовтня у Києві виникли серйозні проблеми з рухом між лівим і правим берегами. Зокрема, на мосту Патона повністю перекритий рух із правого на лівий берег – через це утворився величезний затор, зокрема на Печерську. Також великі затори спостерігаються на Дніпровській набережній у напрямку правого берега та на Осокорках. На зупинках у напрямку правого берега – десятки людей. Зокрема, на одній із зупинок очікують громадський транспорт щонайменше 50 пасажирів. 

До слова, Рада оборони столиці розглянула питання відновлення та забезпечення безпеки транспортного руху мостами через Дніпро. 

Теги: Київ громадський транспорт мем

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