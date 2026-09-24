Атака на Київ спричинила масштабний збій у мережі: постраждали три провайдери
Називати строки відновлення потужностей поки що складно
Нічна комбінована атака російських окупантів на Київ 24 вересня завдала значної шкоди IT-інфраструктурі столиці. Унаслідок обстрілів знищено обладнання та сервери кількох провідних українських провайдерів і дата-центрів, через що спостерігаються перебої в роботі сайтів та інтернету. Про це повідомляє «Главком».
Зокрема, про проблеми із сервісами заявив український хостинг-провайдер і реєстратор доменів Cityhost. В одному з київських дата-центрів знищено частину обладнання компанії. Наразі команда в аварійному режимі розгортає резервні копії на серверах за кордоном.
«Просимо клієнтів не навантажувати службу підтримки дзвінками та повідомленнями – співробітники зосереджені на відновленні роботи», – зазначили в Cityhost. Точні терміни відновлення поки не називають.
Також унаслідок атаки повністю знищено український дата-центр, де розміщувалися потужності хостинг-провайдера MiroHost. Про це виданню dev.ua розповів засновник компанії та голова Internet Invest Олександр Ольшанський. За його словами, руйнування стосуються саме української інфраструктури, тоді як близько 95% клієнтів MiroHost обслуговуються за кордоном, тож для них сервіси працюють у звичайному режимі. Називати строки відновлення українських потужностей наразі зарано.
Крім того, без інтернету залишилися користувачі інтернет-провайдера Etherlink, який обслуговує абонентів, зокрема, у центрі Києва. Через пошкодження основного вузла ядро мережі змушені терміново переносити на нову локацію.
За останніми даними компанії, відновлення зв'язку планується протягом завтрашнього дня.
Нагадаємо, 23 вересня у Києві та області через сьогоднішню російську атаку спостерігаються проблеми з інтернетом. Зазначається, що приблизно в 100 тисяч домогосподарств наразі не мають доступу до інтернету.
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