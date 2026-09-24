Головна Київ Новини
search button user button menu button

Атака на Київ спричинила масштабний збій у мережі: постраждали три провайдери

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Київ спричинила масштабний збій у мережі: постраждали три провайдери
Зокрема, про проблеми із сервісами заявив український хостинг-провайдер і реєстратор доменів Cityhost
фото з сайту провайдера

Називати строки відновлення потужностей поки що складно

Нічна комбінована атака російських окупантів на Київ 24 вересня завдала значної шкоди IT-інфраструктурі столиці. Унаслідок обстрілів знищено обладнання та сервери кількох провідних українських провайдерів і дата-центрів, через що спостерігаються перебої в роботі сайтів та інтернету. Про це повідомляє «Главком».

Зокрема, про проблеми із сервісами заявив український хостинг-провайдер і реєстратор доменів Cityhost. В одному з київських дата-центрів знищено частину обладнання компанії. Наразі команда в аварійному режимі розгортає резервні копії на серверах за кордоном.

«Просимо клієнтів не навантажувати службу підтримки дзвінками та повідомленнями – співробітники зосереджені на відновленні роботи», – зазначили в Cityhost. Точні терміни відновлення поки не називають.

Заява компанії Cityhost
Заява компанії Cityhost
скриншот

Також унаслідок атаки повністю знищено український дата-центр, де розміщувалися потужності хостинг-провайдера MiroHost. Про це виданню dev.ua розповів засновник компанії та голова Internet Invest Олександр Ольшанський. За його словами, руйнування стосуються саме української інфраструктури, тоді як близько 95% клієнтів MiroHost обслуговуються за кордоном, тож для них сервіси працюють у звичайному режимі. Називати строки відновлення українських потужностей наразі зарано.

Крім того, без інтернету залишилися користувачі інтернет-провайдера Etherlink, який обслуговує абонентів, зокрема, у центрі Києва. Через пошкодження основного вузла ядро мережі змушені терміново переносити на нову локацію.

Заява компанії Etherlink
Заява компанії Etherlink
скриншот
Атака на Київ спричинила масштабний збій у мережі: постраждали три провайдери фото 1
скриншот

За останніми даними компанії, відновлення зв'язку планується протягом завтрашнього дня.

Нагадаємо, 23 вересня у Києві та області через сьогоднішню російську атаку спостерігаються проблеми з інтернетом. Зазначається, що приблизно в 100 тисяч домогосподарств наразі не мають доступу до інтернету.

Читайте також:

Теги: Київ обстріл інтернет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Згарище на місці Свято-Миколаївського храму в селі Гірськ Сновської громади
Російський дрон знищив 115-річну церкву на Чернігівщині
27 серпня, 13:17
Калашник зазначив, що безпека людей – найголовніший пріоритет
У Києві та області можуть змінити режим комендантської години
30 серпня, 22:50
Іван Захарчук живе по сусідству від будинку, в який влучила ворожа ракета
Столичні рятувальники відзначили юнака за допомогу після ракетного удару 14 травня
26 серпня, 14:01
Через удар РФ загинули шестеро працівників залізниці
Уночі окупанти вдарили по залізничних обʼєктах у Києві: загинуло семеро людей
1 вересня, 07:46
У середу, 9 вересня, на наземній ділянці «зеленої» лінії метро в тестовому режимі курсуватимуть поїзди під час жовтого рівня загрози
Нові правила у Києві з 10 вересня: як працюватимуть метро, сирени та бізнес
8 вересня, 18:29
Наслідки атаки на АЗС мережі Ukrnafta в столиці
Атака на АЗС у Києві: голова правління «Укрнафти» повідомив про наслідки
11 вересня, 14:41
Мобільне укриття на Лісовому масиві у Києві
Кличко анонсував встановлення мобільних укриттів на зупинках Києва
12 вересня, 21:03
Для України технологія особливо актуальна через пошкодження мобільної інфраструктури й перебої зі світлом
SpaceX отримала дозвіл на міжнародний запуск Starlink Mobile: коли запрацює сервіс
21 вересня, 02:59
Стаціонарне відділення Київської обласної клінічної лікарні
Київська обласна клінічна лікарня змінила назву та статут
14 вересня, 14:28

Новини

У Києві вчетверте за день оголошено повітряну тривогу
У Києві вчетверте за день оголошено повітряну тривогу
Російська балістика зруйнувала головне виробництво «ТК-Домашній Текстиль»
Російська балістика зруйнувала головне виробництво «ТК-Домашній Текстиль»
Конфлікт «Муніципальної охорони» з активістами на Теремках. Мер Києва звернувся до поліції
Конфлікт «Муніципальної охорони» з активістами на Теремках. Мер Києва звернувся до поліції
Помер в укритті. Що відомо про киянина, у якого під час атаки не витримало серце
Помер в укритті. Що відомо про киянина, у якого під час атаки не витримало серце
Російська ракета знищила виробництво ювелірного бренду Dukachi у Києві
Російська ракета знищила виробництво ювелірного бренду Dukachi у Києві
Атака на Київ спричинила масштабний збій у мережі: постраждали три провайдери
Атака на Київ спричинила масштабний збій у мережі: постраждали три провайдери

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 вересня: ситуація на фронті
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 вересня 2026
149K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
55K
Ексглава Офісу президента подав позов проти Зеленського (документ)
54K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
50K
Вибори до Держдуми: як ми програли вибори на окупованих територіях

Новини

В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
Вчора, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00
Календар рибалки на жовтень 2026: найкращі дні для кльову та яку рибу ловити
21 вересня, 22:30

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua