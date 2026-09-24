Атака на Київ спричинила масштабний збій у мережі: постраждали три провайдери

Називати строки відновлення потужностей поки що складно

Нічна комбінована атака російських окупантів на Київ 24 вересня завдала значної шкоди IT-інфраструктурі столиці. Унаслідок обстрілів знищено обладнання та сервери кількох провідних українських провайдерів і дата-центрів, через що спостерігаються перебої в роботі сайтів та інтернету. Про це повідомляє «Главком».

Зокрема, про проблеми із сервісами заявив український хостинг-провайдер і реєстратор доменів Cityhost. В одному з київських дата-центрів знищено частину обладнання компанії. Наразі команда в аварійному режимі розгортає резервні копії на серверах за кордоном.

«Просимо клієнтів не навантажувати службу підтримки дзвінками та повідомленнями – співробітники зосереджені на відновленні роботи», – зазначили в Cityhost. Точні терміни відновлення поки не називають.

Заява компанії Cityhost скриншот

Також унаслідок атаки повністю знищено український дата-центр, де розміщувалися потужності хостинг-провайдера MiroHost. Про це виданню dev.ua розповів засновник компанії та голова Internet Invest Олександр Ольшанський. За його словами, руйнування стосуються саме української інфраструктури, тоді як близько 95% клієнтів MiroHost обслуговуються за кордоном, тож для них сервіси працюють у звичайному режимі. Називати строки відновлення українських потужностей наразі зарано.

Крім того, без інтернету залишилися користувачі інтернет-провайдера Etherlink, який обслуговує абонентів, зокрема, у центрі Києва. Через пошкодження основного вузла ядро мережі змушені терміново переносити на нову локацію.

Заява компанії Etherlink скриншот

скриншот

За останніми даними компанії, відновлення зв'язку планується протягом завтрашнього дня.

Нагадаємо, 23 вересня у Києві та області через сьогоднішню російську атаку спостерігаються проблеми з інтернетом. Зазначається, що приблизно в 100 тисяч домогосподарств наразі не мають доступу до інтернету.