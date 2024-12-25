Станція метро «Либідська» в Києві закрита на вхід: ескалатор зажував взуття пасажира

На місці перебувають фахівці з ремонту ескалаторів

На станцію прибула швидка медична допомога

Столична станція метро «Либідська» тимчасово закрита на вхід. На вихід станція працює. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

«На одному з ескалаторів, що працював на спуск, через заступ за обмежувальну лінію, в механізм потрапило взуття одного з пасажирів. Це призвело до зупинки ескалатора», – йдеться в повідомленні.

На місце викликали швидку медичну допомогу. Також на місці перебувають фахівці з ремонту ескалаторів.

«Через капітальний ремонт ескалатора № 1 відсутній резерв, аби забезпечити перевезення пасажирів», – додали в КМДА.

Нагадаємо, з 24 грудня на станції метро «Либідська» розпочали плановий капітальний ремонт ескалаторів.

Обладнання ремонтуватимуть почергово. Ремонтні роботи планують завершити наприкінці квітня 2025 року.