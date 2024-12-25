Станція метро «Либідська» в Києві закрита на вхід: ескалатор зажував взуття пасажира
На станцію прибула швидка медична допомога
Столична станція метро «Либідська» тимчасово закрита на вхід. На вихід станція працює. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.
«На одному з ескалаторів, що працював на спуск, через заступ за обмежувальну лінію, в механізм потрапило взуття одного з пасажирів. Це призвело до зупинки ескалатора», – йдеться в повідомленні.
На місце викликали швидку медичну допомогу. Також на місці перебувають фахівці з ремонту ескалаторів.
«Через капітальний ремонт ескалатора № 1 відсутній резерв, аби забезпечити перевезення пасажирів», – додали в КМДА.
Нагадаємо, з 24 грудня на станції метро «Либідська» розпочали плановий капітальний ремонт ескалаторів.
Обладнання ремонтуватимуть почергово. Ремонтні роботи планують завершити наприкінці квітня 2025 року.
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