Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища у Києві та області

Істотних опадів 13 січня не прогнозують, проте наголошують про небезпеку на дорогах.

Через ожеледицю у Києві та області оголошено І рівень небезпечності – жовтий

Сьогодні,13 січня у столиці та області прогнозують мороз та небезпечні природні явища. Про це повідомили в «Укргідрометцентрі».

Як повідомляють синоптики, в області температура коливатиметься вночі від 2 до 7° морозу, а вдень від 3° морозу до 2° тепла.

У столиці ж вночі від 4 до 6° морозу, вдень від 0 до 2° морозу.

Також синоптики обіцяють хмарну погоду з тимчасовими проясненнями.

Істотних опадів 13 січня не прогнозують, проте наголошують про небезпеку на дорогах.

Через ожеледицю у Києві та області оголошено І рівень небезпечності – жовтий.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», – попередили в «Укргідрометцентрі».

Нагадаємо, у Києві учора, 12 січня, різко підвищилась вологість повітря та погіршилась його якість. Про це свідчать дані сайту SaveEcoBot. Індекс якості атмосферного повітря станом на 11:00 12 січня 2025 року, розрахований за формулою NowCast (US EPA), досягнув значення 66. Цей рівень забрудненості вищий за норму, і може вплинути на чутливих людей, особливо на тих, в кого є проблеми з дихальними шляхами (алергії, астми).