Головна Київ Новини
search button user button menu button

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища у Києві та області

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища у Києві та області
Істотних опадів 13 січня не прогнозують, проте наголошують про небезпеку на дорогах.
фото: Олег Лукаш, Facebook

Через ожеледицю у Києві та області оголошено І рівень небезпечності – жовтий

Сьогодні,13 січня у столиці та області прогнозують мороз та небезпечні природні явища. Про це повідомили в «Укргідрометцентрі».

Як повідомляють синоптики, в області температура коливатиметься вночі від 2 до 7° морозу, а вдень від 3° морозу до 2° тепла.

У столиці ж вночі від 4 до 6° морозу, вдень від 0 до 2° морозу.

Також синоптики обіцяють хмарну погоду з тимчасовими проясненнями.

Істотних опадів 13 січня не прогнозують, проте наголошують про небезпеку на дорогах.

Через ожеледицю у Києві та області оголошено І рівень небезпечності – жовтий.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», – попередили в «Укргідрометцентрі».

Нагадаємо, у Києві учора, 12 січня, різко підвищилась вологість повітря та погіршилась його якість. Про це свідчать дані сайту SaveEcoBot. Індекс якості атмосферного повітря станом на 11:00 12 січня 2025 року, розрахований за формулою NowCast (US EPA), досягнув значення 66. Цей рівень забрудненості вищий за норму, і може вплинути на чутливих людей, особливо на тих, в кого є проблеми з дихальними шляхами (алергії, астми).

Читайте також:

Теги: Київ зима погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Меморіал на честь загиблих військових у російсько-українській війні на Майдані незалежності у Києві
На Майдані Незалежності чоловік пошкодив прапори та фото полеглих військових
15 грудня, 2024, 17:57
Прапор зняли до покращення погодних умов
У Києві знято головний прапор країни: причина
16 грудня, 2024, 10:46
У південній частині та в Карпатах вночі та вранці місцями туман
Туман, ожеледиця, дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 19 грудня
19 грудня, 2024, 05:53
Внаслідок ранкової атаки на Київ декількох районах Києва зафіксовано падіння уламків
Низка тролейбусів і автобусів у Києві затримується через наслідки ранкової атаки
20 грудня, 2024, 08:50
На Новий рік буде тепло і йтиме дощ
Погода дивуватиме: синоптики дали прогноз на Новий рік
29 грудня, 2024, 20:34
У КМВА попередили про роботу протиповітряної оборони
У столиці знову прогриміла серія вибухів
1 сiчня, 07:58
КМДА наголошує, що рух транспорту на розі вулиць Жилянської та Симона Петлюри уже відновлений
У Києві біля залізничного вокзалу прорвало тепломережу: рух транспорту перекрито
9 сiчня, 20:34
Причина аварії встановлюється
У Києві сталася смертельна ДТП: серед поранених чотирирічна дитина
11 сiчня, 22:07
Станом на 11:10 вологість повітря в Києві складає 96%
У Києві погіршилась якість повітря
Вчора, 11:19

Новини

Терен розповів, як зірвалася його зустріч із Кличком
Терен розповів, як зірвалася його зустріч із Кличком
Якість повітря у столиці нормалізувалася: деталі від КМДА
Якість повітря у столиці нормалізувалася: деталі від КМДА
Із 13 до 24 січня змінено маршрути кількох столичних трамваїв: схема руху
Із 13 до 24 січня змінено маршрути кількох столичних трамваїв: схема руху
Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища у Києві та області
Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища у Києві та області
Скандал із мажорами в Києві: поліція знайшла у них вдома зброю та набої
Скандал із мажорами в Києві: поліція знайшла у них вдома зброю та набої
У Києві повітряна тривога тривала шість хвилин
У Києві повітряна тривога тривала шість хвилин

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
144K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 січня: ситуація на фронті
50K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 січня 2025
22K
МСЕК-скандали отримують розв’язку. На Черкащині прокурор втратив групу інвалідності
17K
13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15K
Відстань до фронту різко скоротилася: влада Дніпропетровщини повідомила про небезпеку
12K
У ресторані в Чехії прогримів потужних вибух: шестеро загиблих

Новини

Без опадів, на дорогах ожеледиця: прогноз погоди на 13 січня
Сьогодні, 06:00
Атака на Запоріжжя і Суми: головне за ніч
Сьогодні, 05:40
13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
На Рівненщині 14-річний мотоцикліст збив насмерть пішохода
Вчора, 14:58
Українські військові знищили ще один командний пункт росіян на Донеччині
Вчора, 14:40
ЗСУ пояснили, чому росіяни хочуть обійти Покровськ та Мирноград
Вчора, 13:16

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua