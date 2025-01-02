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У Києві з мосту злетіла фура (відео, фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Києві з мосту злетіла фура (відео, фото)
Вантажівка пробила паркан та злетіла з мосту у столиці
фото: соцмережі

Невідомо про стан водія фури після ДТП

У Києві на Видубичах фура пробила паркан та злетіла з мосту. Про це повідомляють столичні пабліки. 

Інформації про стан водія та можливих постраждалих поки що немає.

Нагадаємо, що у столиці 20 грудня на проспекті Соборності сталася дорожньо-транспортна пригода.

Також пізно ввечері 30 листопада на вулиці Борщагівській у Києві сталася смертельна ДТП. Машина розтрощена вщент, водій загинув.

А у Дніпровському районі Києва водій авто збив дитину на пішохідному переході та втік з місця ДТП. Як зазначається, місцева мешканка побачила, як автомобіль Seat збив 14-річну дівчинку на «зебрі» та поїхав у невідомому напрямку. Дитину ушпиталили медики, а правоохоронці розпочали пошуки втікача.

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Теги: столиця вантажівки ДТП Київ

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