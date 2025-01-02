У Києві з мосту злетіла фура (відео, фото)
Невідомо про стан водія фури після ДТП
У Києві на Видубичах фура пробила паркан та злетіла з мосту. Про це повідомляють столичні пабліки.
Інформації про стан водія та можливих постраждалих поки що немає.
У Києві на Видубичах фура пробила паркан та злетіла з мосту pic.twitter.com/w6bX99ExaD— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 2, 2025
Нагадаємо, що у столиці 20 грудня на проспекті Соборності сталася дорожньо-транспортна пригода.
Також пізно ввечері 30 листопада на вулиці Борщагівській у Києві сталася смертельна ДТП. Машина розтрощена вщент, водій загинув.
А у Дніпровському районі Києва водій авто збив дитину на пішохідному переході та втік з місця ДТП. Як зазначається, місцева мешканка побачила, як автомобіль Seat збив 14-річну дівчинку на «зебрі» та поїхав у невідомому напрямку. Дитину ушпиталили медики, а правоохоронці розпочали пошуки втікача.
Коментарі — 0