У Києві з мосту злетіла фура (відео, фото)

Вантажівка пробила паркан та злетіла з мосту у столиці

Невідомо про стан водія фури після ДТП

У Києві на Видубичах фура пробила паркан та злетіла з мосту. Про це повідомляють столичні пабліки.

Інформації про стан водія та можливих постраждалих поки що немає.

У Києві на Видубичах фура пробила паркан та злетіла з мосту pic.twitter.com/w6bX99ExaD — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 2, 2025

Нагадаємо, що у столиці 20 грудня на проспекті Соборності сталася дорожньо-транспортна пригода.

Також пізно ввечері 30 листопада на вулиці Борщагівській у Києві сталася смертельна ДТП. Машина розтрощена вщент, водій загинув.

А у Дніпровському районі Києва водій авто збив дитину на пішохідному переході та втік з місця ДТП. Як зазначається, місцева мешканка побачила, як автомобіль Seat збив 14-річну дівчинку на «зебрі» та поїхав у невідомому напрямку. Дитину ушпиталили медики, а правоохоронці розпочали пошуки втікача.