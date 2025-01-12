У Києві погіршилась якість повітря
Рівень забрудненості повітря у столиці вищий за норму
У столиці різко підвищилась вологість повітря та погіршилась його якість. Про це свідчать дані сайту SaveEcoBot.
Індекс якості атмосферного повітря станом на 11:00 12 січня 2025 року, розрахований за формулою NowCast (US EPA), досягнув значення 66.
Цей рівень забрудненості вищий за норму, і може вплинути на чутливих людей, особливо на тих, в кого є проблеми з дихальними шляхами (алергії, астми).
Станом на 11:10 вологість повітря складає 96%.
Що робити при забрудненому повітрі?
Мешканцям столиці радять:
- закрити вікна;
- зробити вологе прибирання;
- пити більше води;
- увімкнути очищувач повітря;
- відмовитись від прогулянок.
Нагадаємо, на Київщині сьогодні очікується хмарна погода. На дорогах ожеледиця
Вітер південно-західний , 5-10 м/с.
Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.
У Києві вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.
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