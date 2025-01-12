У Києві погіршилась якість повітря

Станом на 11:10 вологість повітря в Києві складає 96%

Рівень забрудненості повітря у столиці вищий за норму

У столиці різко підвищилась вологість повітря та погіршилась його якість. Про це свідчать дані сайту SaveEcoBot.

Індекс якості атмосферного повітря станом на 11:00 12 січня 2025 року, розрахований за формулою NowCast (US EPA), досягнув значення 66.

Цей рівень забрудненості вищий за норму, і може вплинути на чутливих людей, особливо на тих, в кого є проблеми з дихальними шляхами (алергії, астми).

Станом на 11:10 вологість повітря складає 96%.

Що робити при забрудненому повітрі?

Мешканцям столиці радять:

закрити вікна;



зробити вологе прибирання;



пити більше води;



увімкнути очищувач повітря;



відмовитись від прогулянок.

Нагадаємо, на Київщині сьогодні очікується хмарна погода. На дорогах ожеледиця

Вітер південно-західний , 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.