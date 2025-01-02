У столиці запрацювали пункти прийому новорічних ялинок (адреси)
У Києві до 31 січня працюватимуть пунктиприйому новорічних дерев
Сьогодні, 2 січня, в столиці розпочали роботу 78 пунктів прийому новорічних ялинок і сосен. Про це інформує Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.
Як зазаначають столичні екологи, утилізація цих дерев дасть змогу повторно використати їх у зеленому господарстві. Зокрема, ялинки подрібнять на щепу, яка піде на мульчування лунок молодих дерев – для захисту від перемерзання коренів під час морозів і збереження вологи у спеку.
У Департаменті захисту довкілля звертають увагу киян на те, що до утилізації приймають тільки живі дерева без декоративних прикрас. Пункти працюють до 31 січня в кожному районі міста – в парках і скверах, а також на територіях комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень і лісопаркових господарств.
Ознайомитись із картою всіх пунктів прийому можна на мапі від КО «Київзеленбуд»:
Зверніть увагу – в пункти, навпроти яких не вказаний графік роботи, можна здати дерева в будь-який час, окрім комендантської години.
Цього року здати ялинку на утилізацію можна за такими адресами:
Голосіївський район
- сквер Героїв Маріуполя;
- сквер Небесної сотні на вул. Академіка Заболотного;
- парк «Покол»;
- сквер біля станції метро «Либідська»;
- міжквартальний сквер на вул. Васильківській;
- КП УЗН Голосіївського району – просп. Голосіївський, 87-Г (пн–нд 7:00–16:00).
Дарницький район
- парк біля озера Лебедине;
- парк імені Воїнів-інтернаціоналістів;
- парк «Позняки»;
- парк «Прибережний»;
- парк «Привокзальний»;
- сквер на просп. Петра Григоренка;
- КП УЗН Дарницького району – вул. Тростянецька, 58-А (пн–нд 7:00–20:00).
Деснянський район
- парк «Молодіжний»;
- парк з водними об’єктами вздовж просп. Романа Шухевича;
- парк «Кіото»;
- парк «Деснянський»;
- парк імені Романа Шухевича;
- парк «Фестивальний»;
- КП УЗН Деснянського району – вул. Героїв Енергетиків, 26 (колишня Електротехнічна, пн–нд 8:00–20:00).
Дніпровський район
- перетин бульварів Русанівського та Ігоря Шамо;
- парк біля озера Тельбін;
- парк біля кінотеатру «Аврора»;
- вул. Івана Миколайчука (навпроти буд. 7-А);
- бульв. Верховної Ради (навпроти буд. 21-А);
- сквер імені Кастуся Калиновського;
- КП УЗН Дніпровського району – просп. Георгія Нарбута, 6 (пн–нд 7:00–19:00).
Оболонський район
- парк на вул. Бережанській;
- парк навколо озера Йорданське;
- парк відпочинку на просп. Литовському;
- сквер на просп. Володимира Івасюка;
- КП УЗН Оболонського району – просп. Степана Бандери, 26-А (пн–нд 7:00–20:00).
Печерський район
- сквер ім. Мечникова;
- сквер Марії Заньковецької;
- КП УЗН Печерського району – вул. Залізничне шосе, 61 (пн–чт 8:00–17:00; пт 8:00–16:00).
Подільський район
- сквер на вул. Вишгородській;
- сквер на пл. Щекавицькій;
- сквер на просп. Європейського Союзу;
- сквер на просп. Георгія Гонгадзе між будинками 5–7-Б;
- КП УЗН Подільського району – вул. Анатолія Кузнецова, 16-А (пн–нд 8:00–19:00).
Святошинський район
- парк «Совки»;
- парк «Юність»;
- сквер на розі вулиць Симиренка та Григоровича-Барського;
- сквер на вул. Михайла Котельникова;
- сквер на вул. Підлісній;
- сквер на вул. Чорнобильській;
- парк на вул. Ореста Васкула;
- КП УЗН Святошинського району – вул. Мрії, 21 (пн–чт 8:00–17:00; пт 8:00–16:00).
Солом’янський район
- сквер спортсменів-захисників України на вул. Сергія Берегового;
- Солом’янський ландшафтний парк;
- парк «Орлятко»;
- парк «Юність»;
- сквер на вул. Машинобудівній;
- сквер на розі вулиць Преображенської та Олексіївської;
- парк біля кінотеатру «Тампере»;
- КП УЗН Солом’янського району – вул. Новопольова, 95-А (пн–нд 8:00–20:00).
Шевченківський район
- парк «Веселка»;
- парк «Сирецький»;
- парк ім. Т. Г. Шевченка;
- Літературний сквер;
- виробнича база – вул. Кудрявська, 23 (пн–нд 8:00–20:00);
- виробнича база – пров. Бабин Яр, 6 (пн–нд 8:00–20:00);
- КП УЗН Шевченківського району – просп. Берестейський, 82-А (пн–нд 8:00–20:00).
Також здати ялинку на утилізацію можна в лісництвах:
- Броварське лісництво, квартал № 72 (пн–пт 8:00–17:00);
- Білодібровне лісництво, квартал № 65 (вул. Радистів, 1-Б, пн–пт 8:00–17:00);
- Дніпровське лісництво, квартал № 58 (Броварський проспект, 2-А, пн–пт 8:00–17:00);
- Микільське лісництво, квартал № 35 (неподалік залізничної станції «Лісництво», пн–пт 8:00–17:00);
- Дарницьке лісництво, квартал № 37 (23-й км Бориспільського шосе, пн–пт 8:00–17:00);
- вул. Опришківська 35, квартал № 31 (пн–пт 8:00–17:00);
- Межигірське лісництво, квартал № 78 (пн–пт 9:00–16:00);
- Київське лісництво, квартал № 105 (пн–пт 9:00–16:00);
- Святошинське лісництво, квартал № 117 (пн–пт 9:00–16:00);
- Пуща-Водицьке лісництво, квартал № 111 (пн–пт 9:00–16:00);
- Святошинське лісництво, квартал № 82 (пн–пт 9:00–16:00);
- Межигірське лісництво, квартал № 57 (пн–пт 9:00–16:00);
- Київське лісництво, цех переробки деревини, квартал № 25 (пн–пт 9:00–16:00);
- КП «Святошинське ЛПГ», вул. Святошинська, 24 (пн–пт 9:00–16:00);
- Конча-Заспівське лісництво, вул. Конча-Заспинська, 11-Б (пн–пт 8:00–17:00).
Нагадаємо, минулого року кияни принесли до пунктів утилізації хвойних дерев близько 7 000 новорічних ялин і сосен.
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