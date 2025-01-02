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У столиці запрацювали пункти прийому новорічних ялинок (адреси)

Христина Жиренко
glavcom.ua
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У столиці запрацювали пункти прийому новорічних ялинок (адреси)

У Києві до 31 січня працюватимуть пунктиприйому новорічних дерев

Сьогодні, 2 січня, в столиці розпочали роботу 78 пунктів прийому новорічних ялинок і сосен. Про це інформує Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Як зазаначають столичні екологи, утилізація цих дерев дасть змогу повторно використати їх у зеленому господарстві. Зокрема, ялинки подрібнять на щепу, яка піде на мульчування лунок молодих дерев – для захисту від перемерзання коренів під час морозів і збереження вологи у спеку.

У Департаменті захисту довкілля звертають увагу киян на те, що до утилізації приймають тільки живі дерева без декоративних прикрас. Пункти працюють до 31 січня в кожному районі міста – в парках і скверах, а також на територіях комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень і лісопаркових господарств.

Ознайомитись із картою всіх пунктів прийому можна на мапі від КО «Київзеленбуд»:

Зверніть увагу – в пункти, навпроти яких не вказаний графік роботи, можна здати дерева в будь-який час, окрім комендантської години.

Цього року здати ялинку на утилізацію можна за такими адресами:

Голосіївський район

  • сквер Героїв Маріуполя;
  • сквер Небесної сотні на вул. Академіка Заболотного;
  • парк «Покол»;
  • сквер біля станції метро «Либідська»;
  • міжквартальний сквер на вул. Васильківській;
  • КП УЗН Голосіївського району – просп. Голосіївський, 87-Г (пн–нд 7:00–16:00).

Дарницький район

  • парк біля озера Лебедине;
  • парк імені Воїнів-інтернаціоналістів;
  • парк «Позняки»;
  • парк «Прибережний»;
  • парк «Привокзальний»;
  • сквер на просп. Петра Григоренка;
  • КП УЗН Дарницького району – вул. Тростянецька, 58-А (пн–нд 7:00–20:00).

Деснянський район

  • парк «Молодіжний»;
  • парк з водними об’єктами вздовж просп. Романа Шухевича;
  • парк «Кіото»;
  • парк «Деснянський»;
  • парк імені Романа Шухевича;
  • парк «Фестивальний»;
  • КП УЗН Деснянського району – вул. Героїв Енергетиків, 26 (колишня Електротехнічна, пн–нд 8:00–20:00).

Дніпровський район

  • перетин бульварів Русанівського та Ігоря Шамо;
  • парк біля озера Тельбін;
  • парк біля кінотеатру «Аврора»;
  • вул. Івана Миколайчука (навпроти буд. 7-А);
  • бульв. Верховної Ради (навпроти буд. 21-А);
  • сквер імені Кастуся Калиновського;
  • КП УЗН Дніпровського району – просп. Георгія Нарбута, 6 (пн–нд 7:00–19:00).

Оболонський район

  • парк на вул. Бережанській;
  • парк навколо озера Йорданське;
  • парк відпочинку на просп. Литовському;
  • сквер на просп. Володимира Івасюка;
  • КП УЗН Оболонського району – просп. Степана Бандери, 26-А (пн–нд 7:00–20:00).

Печерський район

  • сквер ім. Мечникова;
  • сквер Марії Заньковецької;
  • КП УЗН Печерського району – вул. Залізничне шосе, 61 (пн–чт 8:00–17:00; пт 8:00–16:00).

Подільський район

  • сквер на вул. Вишгородській;
  • сквер на пл. Щекавицькій;
  • сквер на просп. Європейського Союзу;
  • сквер на просп. Георгія Гонгадзе між будинками 5–7-Б;
  • КП УЗН Подільського району – вул. Анатолія Кузнецова, 16-А (пн–нд 8:00–19:00).

Святошинський район

  • парк «Совки»;
  • парк «Юність»;
  • сквер на розі вулиць Симиренка та Григоровича-Барського;
  • сквер на вул. Михайла Котельникова;
  • сквер на вул. Підлісній;
  • сквер на вул. Чорнобильській;
  • парк на вул. Ореста Васкула;
  • КП УЗН Святошинського району – вул. Мрії, 21 (пн–чт 8:00–17:00; пт 8:00–16:00).

Солом’янський район

  • сквер спортсменів-захисників України на вул. Сергія Берегового;
  • Солом’янський ландшафтний парк;
  • парк «Орлятко»;
  • парк «Юність»;
  • сквер на вул. Машинобудівній;
  • сквер на розі вулиць Преображенської та Олексіївської;
  • парк біля кінотеатру «Тампере»;
  • КП УЗН Солом’янського району – вул. Новопольова, 95-А (пн–нд 8:00–20:00).

Шевченківський район

  • парк «Веселка»;
  • парк «Сирецький»;
  • парк ім. Т. Г. Шевченка;
  • Літературний сквер;
  • виробнича база – вул. Кудрявська, 23 (пн–нд 8:00–20:00);
  • виробнича база – пров. Бабин Яр, 6 (пн–нд 8:00–20:00);
  • КП УЗН Шевченківського району – просп. Берестейський, 82-А (пн–нд 8:00–20:00).

Також здати ялинку на утилізацію можна в лісництвах:

  • Броварське лісництво, квартал № 72 (пн–пт 8:00–17:00);
  • Білодібровне лісництво, квартал № 65 (вул. Радистів, 1-Б, пн–пт 8:00–17:00);
  • Дніпровське лісництво, квартал № 58 (Броварський проспект, 2-А, пн–пт 8:00–17:00);
  • Микільське лісництво, квартал № 35 (неподалік залізничної станції «Лісництво», пн–пт 8:00–17:00);
  • Дарницьке лісництво, квартал № 37 (23-й км Бориспільського шосе, пн–пт 8:00–17:00);
  • вул. Опришківська 35, квартал № 31 (пн–пт 8:00–17:00);
  • Межигірське лісництво, квартал № 78 (пн–пт 9:00–16:00);
  • Київське лісництво, квартал № 105 (пн–пт 9:00–16:00);
  • Святошинське лісництво, квартал № 117 (пн–пт 9:00–16:00);
  • Пуща-Водицьке лісництво, квартал № 111 (пн–пт 9:00–16:00);
  • Святошинське лісництво, квартал № 82 (пн–пт 9:00–16:00);
  • Межигірське лісництво, квартал № 57 (пн–пт 9:00–16:00);
  • Київське лісництво, цех переробки деревини, квартал № 25 (пн–пт 9:00–16:00);
  • КП «Святошинське ЛПГ», вул. Святошинська, 24 (пн–пт 9:00–16:00);
  • Конча-Заспівське лісництво, вул. Конча-Заспинська, 11-Б (пн–пт 8:00–17:00).

Нагадаємо, минулого року кияни принесли до пунктів утилізації хвойних дерев близько 7 000 новорічних ялин і сосен.

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Теги: кияни Київзеленбуд ялинка екологія

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