Жителі Києва бачили яскравий спалах у небі (відео)

У соцмережах поширюються відео, на яких видно яскравий спалах у небі над столицею

Мешканці району Осокорки, що на лівому березі столиці, стверджують, що бачили дуже яскравий спалах, який освітив весь мікрорайон. Також про це заявляють мешканці Печерська. Водночас вибуху очевидці не чули. Про це пишуть місцеві телеграм-канали.

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У соцмережах поширюються відео, на яких видно яскравий спалах у небі над столицею.

Користувачі припускають, що спалах міг бути падінням супутника. Офіційної інформації від влади наразі немає.

скріншот із соцмереж

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Нагадаємо, що в місті та області триває повітряна тривога.

До слова, триває 420-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Протягом доби противник завдав три ракетних та 37 авіаційних ударів, зокрема, застосував 12 БпЛА типу «Шахед-136». 10 з них були знищені нашими захисниками. Окрім того, ворог здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.