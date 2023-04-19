Вночі на Землю впаде 270-кілограмовий супутник NASA
Супутник вивчав Сонце з 2002 року
На Землю впаде супутник NASA Rhessi, який вивчав Сонце з 2002 року, доки його не вивели з експлуатації у 2018 році. Про це повідомили на сайті NASA.
Очікується, що супутник увійде в атмосферу Землі 19 квітня о 21:30 за східним часом (20 квітня о 05:30 за Києвом). Можливу похибку вказують у 16 годин.
Космічний апарат вивчав сонячні спалахи, але останні п'ять років вже не працював.
Rhessi (скорочення від Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager) важить 270 кг, і більша частина цієї маси буде перетворена на попіл і пару під час падіння. Проте деяка частина таки впаде на Землю.
Ризик заподіяння шкоди будь-кому на Землі науковці оцінюють як низький – приблизно 1 до 2467.
Раніше повідомлялося, що мінісупутник Starlink раптово зійшов з орбіти.
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