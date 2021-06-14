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    Єрмак і Столар в Офісі президента обговорюють переділ влади в Києві, – екснардеп

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    Єрмак і Столар в Офісі президента обговорюють переділ влади в Києві, – екснардеп

    «Кажуть, що Столар швидко «перевзувся в повітрі» і вже пропонує Єрмаку свої послуги по дискредитації Кличка»

    Нардеп від ОПЗЖ, київський забудовник Вадим Столар часто відвідує Офіс президента, де неофіційно зустрічається з Андрієм Єрмаком.

    Про це в Facebook повідомив журналіст, екснардеп Олександр Черненко.

    Черненко звернув увагу на те, що прізвище Столара майже не звучить в числі ймовірних кандидатів в «реєстр олігархів», хоча він підпадає під усі критерії відповідного законопроекту.

    «А все чому? А тому, що в разі визнання Столара олігархом керівнику президентського офісу Єрмаку доведеться повідомляти громадськості про всі зустрічі з ним. Тому як неодноразово доводилося чути, що Столар сьогодні частий гість в ОПУ», – написав Черненко.

    За його даними, предмет спілкування Столара і Єрмака – мер Києва Віталій Кличко і відновлення політичного і бізнесового впливу Столара на столицю.

    «Кажуть, що Столар швидко «перевзувся в повітрі» і вже пропонує Єрмаку свої послуги по дискредитації міського голови. І чи не щоденні мітинги під КМДА, чорна піар-кампанія в медіа – як раз і є результатом цих домовленостей. Якщо дана кампанія завершиться успіхом і Кличко вдасться послабити, Столару обіцяно повернення до звичних схем і скандальної забудови в столиці (чого тільки варта скандальна «Еліта-центр»). Тільки тепер вже під «дахом» Єрмака, який збирається керувати столицею в ручному режимі через нового маріонеткового главу КМДА», – вважає Черненко.

    Він додав, що поки громадськість «ламає списи» щодо закону про олігархів, а Зеленський записує «грізні відосики», у нього під носом вимальовується «олігархічний союз Столар-Єрмак для чергового дерибану Києва».

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    Джерело: Gazeta.ua

    Теги: Віталій Кличко мер КМДА Андрій Єрмак Офіс президента Вадим Столар
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    Єрмак і Столар в Офісі президента обговорюють переділ влади в Києві, – екснардеп