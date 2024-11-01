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ЗСУ мають успіх біля Курахового, а окупанти просунулись на кількох напрямках – карти ISW

Степан Гафтко
glavcom.ua
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ЗСУ мають успіх біля Курахового, а окупанти просунулись на кількох напрямках – карти ISW
Звіт Інституту вивчення війни щодо ситуації на фронті
фото з відкритих джерел

Біля Курахового українським бійцям вдалось відновити свої позиції

Збройні сили України повернули контроль над раніше втраченими позиціями біля Курахового. Водночас спостерігається просування російських військ у районах Куп'янська, Сватового, Покровська та Вугледара. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Операція ЗСУ в Росії

Російські війська нещодавно здійснили дві механізовані контратаки, що призвели до невеликого просування в районі «українського плацдарму» на території Курської області.

Геолокаційні кадри від 30 жовтня показують, як ЗСУ відбивають російську механізовану атаку розміром у взвод на захід від Погребків, що свідчить про незначне просування російських військ у цьому районі, згідно зі звітом.

ЗСУ мають успіх біля Курахового, а окупанти просунулись на кількох напрямках – карти ISW фото 1
Фото: ISW

Додаткові відеозаписи з геолокацією від 31 жовтня показують, що частини російських військ почали контратаку на схід від Любимівки та трохи просунулися в цьому напрямку.

Один російський «воєнкор» заявив про захоплення Любимівки, але інші блогери повідомляють, що бої там тривають, і що ЗСУ утримують частину позицій поблизу Любимівки та на південь від Ольговки.

Бойові дії між російськими та українськими військами також тривають поблизу населених пунктів Новий Путь, Дар'їно, Мартинівка, Новоіванівка, Зелений Шлях та Плехово.

Харківська область

Російські загарбники продовжували обмежені наступальні дії на півночі Харківської області поблизу Вовчанська 30 і 31 жовтня, проте не змогли просунутися.

ЗСУ мають успіх біля Курахового, а окупанти просунулись на кількох напрямках – карти ISW фото 2
Фото: ISW

Речник бригади ЗСУ, що діє на Харківському напрямку, 31 жовтня повідомив, що українські сили успішно відбивають обстріли з боку російської піхоти в цьому регіоні, зазначивши, що війська РФ використовують мотоцикли, баггі, всюдиходи (квадроцикли) та інші неброньовані транспортні засоби для проведення своїх атак.

Російський «воєнкор» повідомив, що ЗСУ здійснюють контратаку поблизу Глибокого.

Луганська область

Російські окупанти нещодавно здійснили просування на південний схід від Куп’янська та на захід від Сватового.

Геолокаційні кадри, опубліковані 31 жовтня, свідчать про те, що війська РФ просунулися на захід від Стельмахівки. Інші геолокаційні зображення від того ж дня вказують на те, що російські сили могли захопити північну частину Кругляківки.

ЗСУ мають успіх біля Курахового, а окупанти просунулись на кількох напрямках – карти ISW фото 3
Фото: ISW

30 і 31 жовтня російські «воєнкори» стверджували, що частини РФ просунулися на захід від Стельмахівки і досягли адміністративного кордону Луганської області, проте ISW не знайшов підтвердження цим заявам.

Також 30 і 31 жовтня російські джерела повідомляли про просування військ РФ на північ від Куп'янська в районі Синьківки на глибині 500 метрів, поблизу Петропавлівки, на Колісниківку, біля Першотравневого та на північній околиці Тернів, з наміром наступати на південь до населеного пункту Загризове.

Проте експерти ISW не змогли знайти візуальних доказів, які б підтверджували ці твердження.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти продовжують наступ у районах Кіндрашівки, Синьківки, Петропавлівки, Першотравневого, Піщаного, Колісниківки, Кругляківки, Загризового, Берестового, Катеринівки, Богуславки, Лозової, Степової, Новоселівки, Вишневого, Зеленого Гаю, Дружелюбівки та Греківки, а також в околицях Тернів, Зарічного і Серебрянського лісництва.

31 жовтня один російський блогер заявив, що війська РФ очікують контрудару з боку ЗСУ на Куп'янському напрямку в найближчому часі.

Донецька область

30 і 31 жовтня війська РФ продовжували наступ у районі Часового Яру, зокрема в мікрорайоні Жовтневий на сході міста, проте без успіху.

Російські «воєнкори» повідомляли, що путінські війська рухалися по трасі Т0504 Бахмут-Костянтинівка на південь від Часового Яру та за 2 км на схід від Ступочок, але в ISW не знайшли підтвердження цим заявам.

Речник бригади ЗСУ, що діяла поблизу Часового Яру, зазначив 31 жовтня, що невеликі групи російської піхоти іноді перетинають канал Сіверський Донець - Донбас, але не можуть суттєво просунутися через українські удари.

Один з російських блогерів відмітив, що дощова погода в районі Часового Яру перетворила ґрунт на «непрохідну багнюку».

Війська РФ незначно просунулися на схід і південний схід від Покровська. Геолокаційні кадри від 31 жовтня показують, що окупанти просунулися на південь від Новоторецького і на північний захід від Селидового.

Російські загарбники продовжували наступ у районах Миролюбівки, Мирнограда та Променя, рухаючись у напрямку Новоолексіївки та Григорівки, а також поблизу Лисівки, Сухого Яру, Новогродівки, Вишневого, Крутого Яру, Миколаївки та Селидового.

Речник бригади ЗСУ, яка діє на Покровському напрямку, повідомив, що окупанти почали використовувати багі для перевезення піхоти під час атак, і зазначив, що російські підрозділи діють у зоні відповідальності українських військових.

ЗСУ мають успіх біля Курахового, а окупанти просунулись на кількох напрямках – карти ISW фото 4
Фото: ISW

Голова Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк відзначив, що місцева влада блокує деякі райони міста для підготовки оборони та зазначив, що ЗСУ з 2022 року створюють ешелоновану оборону в Покровську.

Українські захисники та російські окупанти нещодавно просунулися на північний схід і південний схід від Курахового.

Геолокаційні дані, опубліковані 31 жовтня, демонструють, що ЗСУ відновили свої позиції в лісистій місцевості на південний захід від Побєди (південний схід від Курахового).

Інші геолокаційні кадри, також від 31 жовтня, вказують на те, що російські підрозділи просунулися до південно-західних адміністративних меж Курахівки і, ймовірно, захопили населений пункт.

Російські «воєнкори» заявляли, що їхні війська нібито захопили Вовченку (на південний захід від Курахівки), хоча пов'язаний із Кремлем блогер стверджував, що ЗСУ все ще утримують позиції в цьому населеному пункті.

Крім того, російські «воєнкори» повідомляли про те, що бронетанкова штурмова група РФ зайняла позиції на околицях Курахового і просунулася в райони Новодмитрівки, Кремінної Балки та Вознесенки, на південний захід від Гірника, а також на захід від Олександрополя та Побєди.

Проте експерти ISW не знайшли підтвердження цим заявам.

Війська РФ продовжували наступальні дії в районах Новоселидівки, Новодмитрівки, Кремінної Балки та Іллінця, поблизу Курахівки, Вознесенки, Острівки, Гострого та Максимільянівки 30 і 31 жовтня.

Імовірно, російські загарбники захопили Новоукраїнку (на північний захід від Вугледара). Геолокаційні кадри, опубліковані 31 жовтня, свідчать про те, що російські підрозділи нещодавно просунулися в центральній частині Новоукраїнки і, ймовірно, захопили село.

Російські джерела ISW, включаючи Міноборони РФ, стверджували, що їхні війська захопили Ясну Поляну та просунулися на північ від Богоявленки.

Крім того, російський «воєнкор» повідомляв, що війська РФ просунулися в Трудове (на північ від Богоявленки). Однак в ISW не знайшли підтвердження цим заявам.

Російські загарбники вели наступ у районах Катеринівки, Єлизаветівки, Дальнього та Антонівки, біля Богоявленки, Новоукраїнки, Трудового і Максимівки 30 і 31 жовтня.

«Південна вісь»

Російські окупанти продовжували наступ у західній частині Запорізької області 30 і 31 жовтня, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Війська РФ наступали на північний схід від Роботиного поблизу Чарівного та на північ від Роботиного біля Новоданилівки.

ЗСУ мають успіх біля Курахового, а окупанти просунулись на кількох напрямках – карти ISW фото 5
Фото: ISW

Окупаційна «влада» Бердянська та українські джерела повідомили, що 31 жовтня безпілотники ЗСУ вдарили по порту Бердянська та пошкодили навколишні будівлі.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що 31 жовтня російські загарбники продовжили атаки на Дніпровському (Херсонському) напрямку, ймовірно, на лівому березі Херсонської області та на островах у дельти річки Дніпро, йдеться у звіті.

Нагадаємо, протягом минулої доби окупанти завдали двох ракетних ударів, застосувавши чотири ракети, 35 авіаційних ударів із застосуванням 62 КАБів, 490 ударів дронами-камікадзе та здійснили майже 2600 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Як повідомили аналітики, після того, як росіяни окупували Селидове, вони почали масово грабувати місто та його околиці. Багато з тих, хто очікував прихід військ РФ, зараз шоковані поведінкою окупантів. Війська агресора намагаються пройти далі за місто. 

До слова, російські окупанти намагаються просуватися на Куп'янському напрямку, де зараз йдуть інтенсивні безперервні бої поблизу населеного пункту Кругляківка. Про це в ефірі «Еспресо» повідомив командир батальйону ударних БпАК «АХІЛЛЕС» 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко.

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