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Чому Німеччині вигідно надавати Україні військову допомогу: аналіз аналітиків

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Чому Німеччині вигідно надавати Україні військову допомогу: аналіз аналітиків
Німеччина продовжує військову допомогу Україні
фото із відкритих джерел

З початку війни в лютому 2022 року до серпня 2024 року Україні від Німеччини надійшла військова допомога на суму 10,6 млрд євро

Нинішня підтримка України невелика порівняно з тим, чого б коштувала Німеччині можлива перемога Росії в загарбницькій війні проти України. Про це пише Tagesschau з посиланням на листопадовий аналіз Інституту світової економіки в Кілі (IfW).

У разі перемоги РФ в Україні щорічні витрати ФРН через витрати на оборону, наплив біженців і торговельних втрат приблизно в 10-20 разів перевищуватимуть поточну підтримку Берліном Києва. 

Аналітики зазначають, що з лютого 2022 року до серпня цього року Німеччина надала Україні військову допомогу на загальну суму €10,6 млрд. Це відповідає в середньому приблизно €4 млрд на рік або приблизно 0,1 відсотка валового внутрішнього продукту (ВВП) Німеччини.

У свою чергу, перемога Росії в її агресивній війні проти України призведе до значного зростання витрат Німеччини через збільшення витрат на оборону, додаткового напливу біженців, а також втрати торгівлі з Україною та інвестицій, наголошується в доповіді. За оцінками авторів, за такого сценарію щорічні витрати ФРН становитимуть від 1 до 2 відсотків ВВП, що приблизно в 10-20 разів більше, ніж поточна військова підтримка Києва.

Усього з лютого 2022 року Німеччина передала Україні озброєння та оснащення із запасів Бундесверу, вартість яких оцінюється у 5,2 мільярда євро. Весь перелік із переданою ФРН військовою допомогою розміщено на спеціальному сайті міноборони ФРН. 17 жовтня цього року уряд ФРН востаннє оновив дані про проведені постачання озброєнь в Україну.

За весь період було поставлено 18 танків Leopard 2А6, 88 танків Leopard 1 A5. Києву було передано 140 бойових машин піхоти (БМП) Marder, 54 БТР М113. Крім того, Берлін постачав в Україну самохідні артилерійські установки (САУ) PzH 2000 з запчастинами, РСЗВ MARS та HIMARS, зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) Patriot, системи ППО IRIS-T SLM та IRIS-T SLS, гарматні зенітні комплекси GeGepard, ПЗРК Stinger та «Стріла-2», різноманітні бронемашини, паливозаправники, військові вантажівки, протитанкові гранатомети, радари, стрілецька зброя тощо. Не менш важливими для ЗСУ були регулярні постачання боєкомплекту з боку Німеччини.

Показово, що ЗСУ отримують зброю не лише із запасів Бундесверу, а також із запасів німецьких компаній-виробників. Втім, замовлення на ремонт та відновлення цієї техніки надходять від уряду ФРН.

Крім того, понад 10 тис. українських солдатів пройшли військову підготовку у Німеччині. Вартість цієї підготовки, за даними Берліна, на жовтень складала близько 282 мільйонів євро. Додаткові витрати, у зв'язку з якими уряд ФРН не називав конкретних цифр, пов'язані з лікуванням поранених українських солдатів. 

До слова, глава Європейської народної партії у Європарламенті Манфред Вебер заявив, що ЄС повинен мати план Б для України на випадок, якщо Дональд Трамп переможе на президентських виборах у США.Манфред Вебер вірить у те, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну навіть за президента Трампа. «

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Теги: Німеччина втрати перемога озброєння Берлін ремонт військові радари вантажівки Дональд Трамп Міноборони зброя системи ППО

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