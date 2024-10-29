Головна Київ Новини
search button user button menu button

Зеленський зустрівся з бучанськими школярами у рамках проєкту «Залізна зміна»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський зустрівся з бучанськими школярами у рамках проєкту «Залізна зміна»
фото: пресслужба Бучанської міської ради

Під час спілкування юні науковці поділилися своїми враженнями від «Залізної зміни», розповіли про досягнення, плани на майбутнє та мотивацію залишатися в Україні

Учні Бучанського ліцею №4, як учасники проєкту «Залізна зміна», зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомила Бучанська міська рада.

«Учні Бучанського ліцею №4 Андрій Яцура та Богдан Макаренко, які здобули срібні нагороди на Міжнародному конкурсі екологічних проєктів Genius Olympiad 2024, зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським», – йдеться у повідомленні.

Зеленський зустрівся з бучанськими школярами у рамках проєкту «Залізна зміна» фото 1

Під час спілкування юні науковці поділилися своїми враженнями від «Залізної зміни», розповіли про досягнення, плани на майбутнє та мотивацію залишатися в Україні.

Зеленський зустрівся з бучанськими школярами у рамках проєкту «Залізна зміна» фото 2

«У вас, мені здається, абсолютно зрозумілий шлях. І хочеться, щоб цим шляхом, хоч би які були виклики, ви йшли лише вперед. Я вам бажаю великих, маленьких – різних хвилювань у житті, бо рівне життя – воно нецікаве. І перемоги нам усім, однієї та головної!» – зазначив Зеленський.

Зеленський зустрівся з бучанськими школярами у рамках проєкту «Залізна зміна» фото 3

Нагадаємо, що «Залізна зміна» – це проєкт патріотичного виховання АТ «Укрзалізниця» та ФСК «Локомотив». Його мета – спонукати дітей пов’язувати своє майбутнє з Україною.

Нагадаємо, у вересня Зеленський представив новий освітній застосунок. «Мрія» – це окремий застосунок для дітей, батьків і вчителів та вебпортал для педагогів і адміністрації школи. Тобто смартфон дасть змогу легше та ефективніше керувати всім процесом навчання. Вебпортал дасть змогу прибрати всю бюрократію і планувати й керувати навчальним процесом швидше та без нікому непотрібних паперів. У застосунку школярі отримають ID-картку, зможуть виконувати навчальні завдання, якісніше планувати свій день, знаходити й переглядати освітній контент. Батьки матимуть змогу бачити, як дитина вчиться. Учителі зможуть формувати навчальні плани та розклад, заповнювати журнали, визначатись із домашнім завданням, додатковими матеріалами, ставити оцінки та позначати відвідування

Теги: Укрзалізниця навчання Володимир Зеленський Буча учні

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський візьме участь у засіданні Північної ради в Ісландії
Зеленський вперше прибув до Ісландії з робочим візитом
Вчора, 15:42
З 1 січня 2025 року Україна стане 125-ю державою – учасницею Міжнародного кримінального суду
Завершення ратифікації Римського статуту та тисяча кожному українцю від президента. Головне за 25 жовтня
25 жовтня, 21:09
Стефанішина зробила заяву щодо вступу України в НАТО
Україну запросять до НАТО в межах кордонів 1991 року – Стефанішина
18 жовтня, 23:22
Посол України у Великій Британії Валерій Залужний відповідає на запитання журналістів у Chatham House
Стала відома оцінка Залужного плану перемоги
17 жовтня, 15:51
Володимир Зеленський розповів про додатки плану перемоги
Зеленський прокоментував таємні додатки плану перемоги
17 жовтня, 13:23
Ізраїльський політик заявив, що подібна «обережність» Ізраїлю вже не актуальна, адже Росія обрала Іран своїм стратегічним партнером
Україна пропонувала Ізраїлю співпрацю задля боротьби із іранськими дронами – ЗМІ
14 жовтня, 20:30
Арешти американців у Росії останніми роками почастішали
У Росії намагаються засудити 72-річного американця через війну в Україні – AP
5 жовтня, 19:53
Зеленський прокоментував озброєння України
Зеленський повідомив, яке військове озброєння Україна виготовляє самостійно
1 жовтня, 19:47
Єрмак розповів, чи покажуть громадянам України «План перемоги»
Єрмак повідомив, чи покаже Зеленський українцям свій «План перемоги»
30 вересня, 03:48

Новини

Зеленський зустрівся з бучанськими школярами у рамках проєкту «Залізна зміна»
Зеленський зустрівся з бучанськими школярами у рамках проєкту «Залізна зміна»
У Дарницькому районі встановлено сучасну систему оповіщення
У Дарницькому районі встановлено сучасну систему оповіщення
У Києві викрито посадовця ТЦК на корупційних схемах
У Києві викрито посадовця ТЦК на корупційних схемах
У трьох районах Києва пройде демонтаж незаконної реклами: адреси
У трьох районах Києва пройде демонтаж незаконної реклами: адреси
Опалювальний сезон: Кличко повідомив, коли в оселях киян з'явиться тепло
Опалювальний сезон: Кличко повідомив, коли в оселях киян з'явиться тепло
Збитки на 700 тис. грн: у Бучанському районі виявлено незаконну вирубку дерев
Збитки на 700 тис. грн: у Бучанському районі виявлено незаконну вирубку дерев

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
87K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 жовтня: ситуація на фронті
44K
Кучма оцінив шанси Зеленського на переобрання президентом України
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 жовтня 2024
9385
Нові правила бронювання: які зміни уряд може запровадити в листопаді 2024
7368
Брат спікера Стефанчука анонсував тріумфальне закінчення війни і проведення виборів
6084
У якому віці США відправляли своїх громадян на війну

Новини

РФ атакувала Україну дронами, після удару КАБом у Харкові є загиблі, відбулось вручення Золотого м'яча: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
У Києві друга нічна тривога тривала більше двох годин
Сьогодні, 06:54
Дощитиме лише в західних регіонах: прогноз погоди на 29 жовтня
Сьогодні, 06:00
29 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Ворог влучив у багатоповерхівку в Харкові, в Криму лунали вибухи, РФ окупувала місто Гірник: головне за ніч
Вчора, 07:00
Короткочасні дощі та потепління: прогноз погоди на 28 жовтня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua