Зеленський зустрівся з бучанськими школярами у рамках проєкту «Залізна зміна»
Під час спілкування юні науковці поділилися своїми враженнями від «Залізної зміни», розповіли про досягнення, плани на майбутнє та мотивацію залишатися в Україні
Учні Бучанського ліцею №4, як учасники проєкту «Залізна зміна», зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомила Бучанська міська рада.
«Учні Бучанського ліцею №4 Андрій Яцура та Богдан Макаренко, які здобули срібні нагороди на Міжнародному конкурсі екологічних проєктів Genius Olympiad 2024, зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським», – йдеться у повідомленні.
Під час спілкування юні науковці поділилися своїми враженнями від «Залізної зміни», розповіли про досягнення, плани на майбутнє та мотивацію залишатися в Україні.
«У вас, мені здається, абсолютно зрозумілий шлях. І хочеться, щоб цим шляхом, хоч би які були виклики, ви йшли лише вперед. Я вам бажаю великих, маленьких – різних хвилювань у житті, бо рівне життя – воно нецікаве. І перемоги нам усім, однієї та головної!» – зазначив Зеленський.
Нагадаємо, що «Залізна зміна» – це проєкт патріотичного виховання АТ «Укрзалізниця» та ФСК «Локомотив». Його мета – спонукати дітей пов’язувати своє майбутнє з Україною.
Нагадаємо, у вересня Зеленський представив новий освітній застосунок. «Мрія» – це окремий застосунок для дітей, батьків і вчителів та вебпортал для педагогів і адміністрації школи. Тобто смартфон дасть змогу легше та ефективніше керувати всім процесом навчання. Вебпортал дасть змогу прибрати всю бюрократію і планувати й керувати навчальним процесом швидше та без нікому непотрібних паперів. У застосунку школярі отримають ID-картку, зможуть виконувати навчальні завдання, якісніше планувати свій день, знаходити й переглядати освітній контент. Батьки матимуть змогу бачити, як дитина вчиться. Учителі зможуть формувати навчальні плани та розклад, заповнювати журнали, визначатись із домашнім завданням, додатковими матеріалами, ставити оцінки та позначати відвідування
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