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У Страсбурзі евакуйовано потяг з депутатами Європарламенту через вибух

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Страсбурзі евакуйовано потяг з депутатами Європарламенту через вибух
Інцидент стався близько 15:00, коли депутати здійснили посадку у поїзд Eurostar
фото з відкритих джерел

Пресслужба Європарламенту заявила про «технічний інцидент» на вокзалі Страсбурга

Потяг з депутатами Європарламенту, який мав вирушити від Страсбурга до Брюсселя, евакуювали після незрозумілого вибуху – ймовірно, всередині локомотива. Про це повідомляє Politico.

Інцидент стався близько 15:00, коли депутати здійснили посадку у поїзд Eurostar, спеціально зарезервованого Європарламентом, щоб їхати зі Страсбурга до Брюсселя. Тоді ж повідомлялося про значний звук вибуху та великий клубок диму.

Згодом на вокзалі Страсбурга помітили пожежні служби. Євродепутатам розіслали повідомлення електронною поштою з проханням «зберігати спокій» та повідомили, що «спільно з Eurostar шукають рішення».

Пресслужба Європарламенту підтвердила, що на вокзалі стався «технічний інцидент» і для депутатів готують альтернативний спосіб доїзду до Брюсселя. Пізніше депутати отримали розсилки, що буде два поїзди на заміну пізніше ввечері.

Оператор TER Grand Est повідомив, що у Страсбурзі «є проблеми з прибуттям і відправленням поїздів через дим, що виходить з одного із потягів» і така ситуація може зберігатися до 18 години за місцевим часом.

Як повідомлялося, Європейський парламент закликав країни-члени ЄС зняти обмеження, які заважають Україні використовувати західну зброю проти законних військових цілей в Росії.

До слова, спікер держдуми РФ В'ячеслав Володін видав чергову порцію погроз на адресу Європарламенту, який закликав західних партнерів негайно зняти обмеження на удари України західною зброєю по Росії.

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Теги: вибух депутат Європарламент потяг

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