Wi-Fi в поїздах «Укрзалізниці»: скільки пасажирів користується послугою

У середньому 66% пасажирів кожного рейсу підключаються до Wi-Fi

З початку запуску Wi-Fi в Інтерсіті+ в тестовому режимі, ним вже скористалися 500 тис. пасажирів «Укрзалізниці». Про це повідомила пресслужба компанії.

Як йдеться в повідомленні, протягом вересня кожен другий пасажир користувався інтернетом під час поїздки.

«Найбільше пасажири користуються Wi-Fi на маршруті №741/742 «Київ – Львів»: у середньому 66% пасажирів кожного рейсу підключаються до інтернету», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» запускає Wi-Fi у поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+. Відтепер 10 поїздів Hyundai, два поїзди Skoda, два поїзди Тарпан та два поїзди з вагонами МПЛТ (Міжрегіональний поїзд локомотивної тяги) обладнані системами доступу до інтернету.

Як під'єднатися до Wi-Fi в потязі

Під час подорожі увімкніть Wi-Fi на своєму пристрої та оберіть мережу під назвою WiFi test. Після доєднання до мережі на вашому пристрої відкриється сторінка бортового порталу portal.uz.com.ua з базовою інформацією про подорож, електронним меню та можливістю залишити відгук про поїздку. Користуйтеся безкоштовними 1 Гб трафіку на швидкості 10 Мб/с.

Як зазначає «Укрзалізниця», поки триває дослідна експлуатація, доступ до Wi-Fi залишатиметься безкоштовним для пасажирів.

Нагадаємо, інтернет-провайдери масово попереджають про зростання тарифів. Зокрема, це пов'язано з переходом на загальну систему оподаткування, якої уникали численні середні та дрібні компанії на цьому ринку. Деякі провайдери вже змінили вартість послуг, інші – тільки-но почали готувати до цього своїх клієнтів. «Главком» проаналізував, що відбувається з цінами на інтернет, та як на ініціативу вирівняти податкові правила на одному ринку реагують самі підприємці-оптимізатори.

До слова, «Укрзалізниця» підготувала проєкт нової тарифної реформи. Так, компанія планує підвищити вартість перевезень будівельних матеріалів на 52%, руди та вугілля – на 7%, повернення порожніх вагонів – на 67%.