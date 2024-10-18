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Будівництво євроколії Чоп-Ужгород. «Укрзалізниця» назвала фінальні терміни

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Будівництво євроколії Чоп-Ужгород. «Укрзалізниця» назвала фінальні терміни
Будівництво євроколії Чоп-Ужгород називають наймасштабнішим інфраструктурним проєктом залізниці у 2024 році
фото: Telegram / Укрзалізниця

Між Ужгородом та Чопом функціонуватимуть дві паралельні колії: широка – 1520 мм та євроколія – 1435

АТ «Укрзалізниця» виконало частину робіт із будівництва євроколій на ділянці Чоп – Ужгород. Роботи на широкій ділянці колії будуть завершені до кінця 2024 року. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Так, перекладено 3,5 км широких колій на ділянці 8,3 км, що є частиною проєкту вузької колії завдовжки 22 км.

«Триває активна фаза будівництва євроколії між Чопом та Ужгородом. У рамках проєкту «Укрзалізниця» перекладає широку колію, вирівнюючи її на перегоні Струмківка - Чоп, де надалі також паралельно буде укладено євроколію. Вже перекладено 3,5 км колії із 8,3 км. необхідних», – розповіли в «Укрзалізниці». 

Повідомляється, що в рамках проєкту також буде відремонтовано міст, триває оновлення комунікацій.

«Протягом останнього року ми підготували всю базу для реалізації низки євроінтеграційних інфраструктурних проєктів. Зокрема, знайшли фінансування, розробили проєктно-кошторисну документацію, а деякі проєкти вже почали реалізовувати. Наймасштабнішим (інфраструктурним проєктом зараз – «Главком») є будівництво євроколій між Ужгородом та Чопом. «Укрзалізниця» має завершити проєкт у заплановані терміни», – цитує пресслужба голову правління Євгена Лященка.

Будівництво євроколії Чоп-Ужгород. «Укрзалізниця» назвала фінальні терміни фото 1
фото: telegram / Укрзалізниця

За його словами, пасажири та перевізники вже наступного року побачать позитивний ефект від запуску євроколій Чоп – Ужгород на вантажних та пасажирських маршрутах.

«Пасажири та перевізники вантажів наступного року вже відчують на собі його (проєкту євроколій Чоп - Ужгород, - «Главком») ефект. Адже це нові зручні пасажирські маршрути та ще більші логістичні можливості для вантажоперевезень», – сказав Лященко.

В «Укрзалізниці» нагадали, що між Ужгородом та Чопом функціонуватимуть дві паралельні колії: широка – 1520 мм та євроколія – 1435.

Нагадаємо, Україна та Словаччина планують запустити альтернативне залізничне сполучення Київ-Братислава. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Як наголосив глава українського уряду, що ще один проєкт – це розвиток транскордонного залізничного маршруту Чоп – Чієрна над Тисою. Зокрема, відбувається розвиток інфраструктури прикордонного пункту пропуску для збільшення його можливостей.

Як повідомлялося, «Укрзалізниця» та польські державні залізниці домовилися розвивати інтермодальні маршрути до Азії.

Також з 1 серпня 2024 року продаж квитків на низку міжнародних рейсів здійснюватиметься виключно з верифікацією через «Дія.Підпис». 

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Теги: Укрзалізниця будівництво залізниця фінансування Ужгород

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