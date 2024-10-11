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«Укрзалізниця» має надати економічні розрахунки щодо свого тарифоутворення – експерт

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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«Укрзалізниця» має надати економічні розрахунки щодо свого тарифоутворення – експерт
Експерт: «Укрзалізниця» має комунікувати з бізнесом і обгрунтовувати свої тарифи, а не просто озвучувати свої «хотілки»
фото з відкритих джерел

Протягом дев’яти місяців поточного року «Укрзалізниця» перевезла 131,9 млн т вантажів, що на 23,3% більше показника аналогічного періоду торік

Бізнес готовий до дискусії щодо тарифу на вантажні залізничні перевезення, якщо «Укрзалізниця» надасть необхідні розрахунки та обгрунтує підвищення. Але комунікація з компанією фактично відсутня, так само як і пояснення зростаючих витрат. Про це заявила голова галузевої ради Федерації металургів України Олена Колесникова, коментуючи ініціативу «Укрзалізниці» щодо гармонізації тарифу на вантажні перевезення, яка призведе до їх підвищення.

«Якби ми отримали модель розрахунків, ми б побачили, що вирішити і проблеми «Укрзалізниці», якщо вони насправді є, і проблеми компаній, які перевозять свою продукцію, можна шляхом зменшення тарифу, а не підвищення. Ми бачимо потенціал до зниження тарифу. Але розрахунків нам не дають жодних! Зате в «Укрзалізниці» постійно збільшуються витрати. Ну а тим часом ми перестаємо бути конкурентоспроможними на міжнародних ринках. А це валюта, це економіка, і це наповнення бюджету», – наголосила Колесникова.

Вона нагадала, що це підвищення тарифу не перше за останні роки, адже «Укрзалізниця» усі свої фінансові проблеми вже традиційно вирішує за рахунок підвищення тарифу. При цьому комунікація з компанією фактично відсутня – хоча створення робочих груп та громадські обговорення є необхідним етапом у зміні тарифів.

«Укрзалізниця» абсолютно не працює з власними витратами, з оптимізацією та збільшенням вантажної бази. Вона просто підвищує тарифи. А це напряму впливає на собівартість кожної продукції. Таким чином, ми перестаємо бути просто конкурентоспроможними на експортних ринках, і наші підприємства просто фактично зупиняються. Людей ми вимушені звільняти. Але економіка так не працює! Тому ми просимо надати економічне обґрунтування – бо до цього вони жодного разу його не надали. Тільки їхні бажання і «хотілки», – пояснила Колесникова.

Нагадаємо, протягом дев’яти місяців поточного року «Укрзалізниця» перевезла 131,9 млн т вантажів, що на 23,3% більше показника аналогічного періоду торік.

Це рекордний показник обсягу перевезення вантажів за дев’ять місяців залізничним транспортом за воєнний час.

Але керівник компанії Євген Лященко заявив, що до кінця року компанія отримає збиток у понад 2 мільярди гривень. Чому очікуються збитки, якщо обсяги перевезень постійно зростають, він не пояснив.

Натомість запропонував «гармонізувати» тарифи на вантажні перевезення, які призведуть до чергового здорожчання – після рекордного зростання на 70% під час війни.

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Теги: економіка тарифи Укрзалізниця модель перевезення Олена Колесник валюта

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