Соратниця Порошенка назвала дві партії, які ведуть справжній бій за Київраду



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Соратниця Петра Порошенко вважає, що Віталію Кличку потрібно долучатися до команди «ЄС»

«Якщо у «Європейської солідарності» буде більше голосів, то Кличку буде вигідно об’єднуватися з нами», – переконана Сюмар

Бій за Київраду насправді йде між «Європейською солідарність» і «Слугою народу». Таку думку в інтерв’ю «Главкому» озвучила Вікторія Сюмар, народна депутатка від «Європейської солідарності» і член виборчого штабу цієї партії на місцевих виборах.

Крім того, Сюмар прокоментувала можливість об’єднання Віталія Кличка і його партії «Удар» після місцевих виборів з іншими партіями.

«Все буде залежати якраз від кількості голосів, відданих за конкретну політичну силу. Якщо у «ЄС» їх буде більше, то очевидно, що Кличку буде вигідно об’єднуватися з нами. Тоді Київ залишиться на своїх проєвропейських позиціях і буде справді тим центром, який не залежатиме від Банкової. Якщо ж більшу кількість голосів отримають «слуги народу», то очевидно, що вони зроблять все, щоб підім’яти місцеве самоврядування в Києві під Офіс президента. І керувати всім тут будуть Єрмак, його кум Тищенко і його друг Комарницький. Тож бій за Київраду насправді йде між «ЄС» і «Слугою народу», – пояснила Сюмар.

Нагадаємо, що партія Порошенка підтримала Віталія Кличка на виборах мера Києва.

Згідно з результатами останнього опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» протягом 31 серпня – 1 вересня, за партію «Європейська солідарність» на виборах до Київради готові проголосувати 14% опитаних киян.