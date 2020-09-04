До Харківської міськради від «Європейської солідарності» балотуватиметься «Піротехнік»



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Абрамичев є перспективною фігурою у харківському політичному полі, - наголосив Жадан

Олег Абрамичев з початку російсько-української війни «більше часу провів у своєму волонтерському автобусі, аніж удома», - Жадан

Волонтер Олег «Піротехнік» Абрамичев іде на місцеві вибори від партії «Європейська солідарність». Про це у Facebook написав письменник та громадський активіст Сергій Жадан.

«Всім доброго ранку. Хочу сказати таку річ. Наш друг Піротехнік зважився на серйозний крок — він іде на місцеві вибори від «Європейської солідарності». Я, власне, чекав, коли «ЄС» визначиться з кандидатом, з однієї простої причини — сьогодні це, мабуть, єдина проукраїнська політична сила, яка має шанс пройти в міськраду. Гріх не підтримати. А те, що там буде Олег — ще одна причина за них проголосувати», - написав поет.

Жадан також наголосив, що з початку російсько-української війни Абрамичев «більше часу провів у своєму волонтерському автобусі, аніж удома».

«Олега я знаю 5 років. За цей час ми десятки разів проїхали вздовж лінії фронту — від Станиці до Маріуполя — з волонтерською допомогою, виступами, вирішуючи якісь нагальні потреби військових та цивільних. Думаю, за останні роки Олег більше часу провів у своєму волонтерському автобусі, аніж удома. Зрештою, цей досвід — досвід спільного перебування у безпосередній близькості до російських танків — важко з чимось порівняти і вже напевне не можна піддати сумніву», - зазначив письменник.

Жадан також підкреслив, що Абрамичев є перспективною фігурою у харківському політичному полі.

«Певен, для Олега ця кампанія буде доброю школою практичної політики, а для нас усіх може завершитись появою в харківському політичному полі цікавої перспективної фігури. Відсутність досвіду в цьому випадку можна компенсувати професійною командою та нашою спільною підтримкою. Одне слово, визначайтесь. Тепер вибір напевне є», - резюмував поет.

Нагадаємо, 3 вересня повідомлялося, що «Євросолідарність» веде переговори про висунення на виборах мера Києва спільного кандидата.

Також колишній політв’язень Кремля Сущенко йде на вибори від партії Порошенка.

Нагадаємо, що «Євросолідарність» заявила, що на місцевих виборах об’єднує патріотів та професіоналів, щоб зупинити проросійський реванш.

До відома, 30 серпня ЦВК оголосила дату початку виборчої кампанії.



