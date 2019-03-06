Кабмін спише Києву борг у 4 млрд грн в обмін на метро на Троєщину



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Борг перед держбюджетом виник у столиці ще чотири роки тому

Київська влада домовилася з Міністерством фінансів про списання великої суми боргу, яку ще в 2015 році звалив на свої плечі державний бюджет. Днями заступник столичного градоначальника Микола Поворозник вніс на розгляд столичних депутатів відповідний проект рішення Київради.

Як повідомляє UBR, документ пропонує затвердити додаткову угоду між урядом і КМДА і уповноважити київського мера Віталія Кличка підписати його від імені столичної влади. Від Кабміну під документом повинен поставити підпис заступник міністра фінансів Василь Шкураков.

Суть пропозиції полягає в списання частини київського боргу в розмірі 3,9 млрд грн, який виник у столиці перед держбюджетом 4 роки тому, коли Мінфін взяв на себе зобов'язання Києва за міжнародними кредитами в розмірі $351 млн. Останні столиця залучила ще в 2005 і 2011 роках.

Чиновники домовилися, про списання в рамках витрат столичної влади на три інфраструктурні проекти в 2018 році:

будівництво Подільсько-Воскресенського моста (частина майбутньої гілки метро на Троєщину) в межах 1 млрд грн

будівництво двох станцій метро і депо на Виноградарі в межах 2,6 млрд грн

програму реконструкції системи зовнішнього освітлення в частині заміни ртутних ламп на діодні в межах 300 млн грн.

У тексті додаткової угоди також закладено право Мінфіну вимагати у київської влади фінансові документи, які підтвердять проведення оплат на зазначені проекти.