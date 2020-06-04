Із пом’якшенням карантину ціни на житло в новобудовах Києва поповзли вгору графіка



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Ринок нерухомості після карантину потроху оживає

У яких районах найбільше підросла вартість новобудов у травні

Із середини травня, одразу з початком пом’якшення карантинних обмежень, почав оживати й ринок первинної нерухомості столиці: карколомне падіння продажів у березні та у квітні не змінило попиту, а лише відтермінувало його. На це відповідно відреагували й забудовники.

Середня і мінімальна вартість квадратного метра у травні

Середня вартість квадратного метра підросла: з 25 тис. грн/кв. м до 25,1 тис. грн/кв. м. Відповідно, і зростання середньої ціни у доларі: з $910/кв. м до $940/кв. м.

Мінімальна вартість квадратного метра також зреагувала на настрої забудовників та збільшилася з 17 тис. грн/кв. м до 17,5 тис. грн/кв. м. Відповідно у доларі зростання з $620/кв. м у квітні до $660/кв. м у травні. Про це пише 3m2 з посиланням на сервіс ЛУН.

Якщо аналізувати ринок за класами житла, то ціна виросла у класі економ: з $640/кв. м до $680/кв. м. В інших класах ціни після квітневого падіння суттєво не змінилися: у класі комфорт — $790/кв. м у квітні та у травні, у класі бізнес — $1 400/кв. м, та у класі еліт — $2 530/кв. м.

Якщо порівняти вартість квадратного метра з даними минулого року, також бачимо зростання ціни попри всі карантини — 24 тис. грн/кв. м у травні 2019 року (відповідно $910/кв. м).

Середня ціна квадратного метра у травні 2020-го у районах Києва

Традиційно найдорожчі квадратні метри у Печерському районі столиці навіть подешевшали: з 1860 доларів у квітні до 1820 доларів у травні.

Підросла вартість у травні новобудов у Шевченківському та Голосіївському районах: на 40 доларів до $1150/кв. м у Шевченківському та на 10 доларів до $1000/кв. м у Голосіївському. Зросла ціна на 20 доларів на кв. м у Солом’янському та Святошинському районах: $860 та $830/кв. м відповідно. Збільшилась вартість також в Оболонському районі — $790/кв. м та в Подільському — $850/кв. м.

На лівому березі, зазвичай із найнижчою середньою вартістю за кв. м, також ринок новобудов відреагував зниженням ціни у квітні та незначним зростання у травні тільки у Дарницькому районі — з $730/кв. м до $740/кв. м. Деснянський район столиці без змін — квітень та травень $710/кв. м. Та незначне продовження квітневого падіння з $810 до $780/кв. м у Дніпровському районі.

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