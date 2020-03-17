«Коронавірусне» пограбування: банда зі зброєю викрала у ділків 100 тис. медичних масок



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Розбійники заволоділи дефіцитними медичними масками для їх подальшого перепродажу Фото: Прокуратура Києва

Одні ділки скупили маски для перепродажу, інші – пограбували підприємців

Столичними правоохоронцями встановлено та затримано групу осіб, які 13 березня 2020 року вчинили озброєний напад на підприємців, внаслідок чого заволоділи медичними масками у кількості 100 тисяч штук.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

За словами потерпілих, вказані засоби індивідуального захисту на суму близько 1 млн грн вони придбали у різних місцях упродовж декількох тижнів та через знайомих вирішили їх реалізувати.

«Під час зустрічі з покупцями та перевантаження товару до їхнього авто на місце події під’їхав автомобіль, з якого вибігла група чоловіків у спецодягу з предметами, схожими на пістолети. Представившись працівниками СБУ та погрожуючи ймовірно зброєю, чоловіки поклали потерпілих на землю, довантажили товар та без будь-яких пояснень роз’їхались в різні напрямки», - розповіли у прокуратурі.

У ході досудового слідства правоохоронцям вдалося встановити трьох осіб, причетних до злочину, та затримати їх. Розбійниками виявилися мешканці Києва та Київської області віком від 26 до 42 років, які не мають відношення до правоохоронних органів та вчинили злочин з метою заволодіння дефіцитними медичними масками для їх подальшого перепродажу.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим особам про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України та обрання запобіжного заходу.

Заходи зі встановлення і затримання інших учасників злочину тривають.