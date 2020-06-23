Неймовірні краєвиди: Володимирську гірку показали з висоти пташиного польоту (відео)



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Алеї на Володимирській гірці Фото: скріншот відео

Киян та гостей міста запрошують завітати до парку і насолодитися прогулянкою

Комунальне об’єднання «Київзеленбуд» провело для киян і гостей міста віртуальну екскурсію парком «Володимирська гірка».

Відео зняли із квадрокоптера.

«Затишні альтанки, неймовірний краєвид, лави під тінню дерев, яскравий фонтан та чимало інших речей роблять парк особливим для кожного. Прогулянка тут - це спогади, які варто залишити про цьогорічне літо», - зазначили зеленбудівці.

Очільник Київзеленбуду Олексій Король вважає, що на Володимирській гірці час зупиняється, і лише по руху сонця його можна відстежити. «У парку в самому серці столиці можна сховатися від міської суєти, переключитися з буденності на позитивні думки, побачити пів міста та надивитися на Дніпро. Я вірю, коли кажуть, що тут – місце сили», - сказав він у дописі до відео на Facebook.

До слова, у кінці травня у київському парку «Перемога» відкрили унікальну виставку квіткових інсталяцій, присвячену роману «Аліса в країні див».