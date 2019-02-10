Кіберполіція викрила чоловіка, який вкрав біткоїнів на 700 тисяч гривень



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Зловмисник працював у технічній підтримці

Поліція розкрила викрадення електронних коштів з криптогаманців

35-річний мешканець Київщини здійснював технічну підтримку британської біржі з онлайн обміну криптовалют. Маючи доступ, зловмисник скористався своїм становищем та викрав кошти з Bitcoin- та різноманітних Altcoin-рахунків клієнтів. Таким чином, за декілька місяців, йому вдалося «заробити» більше півмільйона гривень. Про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України.

За його даними, заволодіння криптовалютою клієнтів відбувалося в декілька етапів. Спочатку зловмисник підбирав облікові записи клієнтів криптобіржі, які протягом тривалого часу не відвідували свої акаунти та на яких не було встановлено багатофакторної автентифікації. Після цього - правопорушник здійснював підміну резервних електронних скриньок або самостійно додавав такі скриньки до облікових записів, де резервні адреси не були зазначені. Це надавало можливість останньому пізніше відновлювати паролі доступу до гаманців та ініціювати списання електронних коштів.

Конвертація та виведення коштів відбувалося через онлайн обмінники. На даний час встановлена сума збитків, що в еквіваленті складає понад 720 тисяч гривень. Отримані від злочинної діяльності кошти молодик витрачав на участь в азартних іграх на віртуальних симуляторах ігрових автоматів.

Під час досудового розслідування працівники Київського управління Департаменту кіберполіції та слідчим Деснянського управління столичної поліції, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури № 3 задокументували злочинну діяльність підозрюваного. Встановлено речові докази, зокрема - цифрові, які підтверджують його протиправний умисел та діяння.

За попередньою кваліфікацією, останній, підозрюється у вчиненні правопорушення передбаченого ст. 361 Кримінального кодексу України за несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку. Вирішується питання, щодо оголошення зловмиснику додаткової підозри за крадіжку коштів (ст. 185 КК України).

Водночас, працівники кіберполіції перевіряють законність діяльності на території України ряду інших онлайн обмінників, через які проводилася конвертація та виведення викрадених коштів. Також тривають заходи по встановленню всіх потерпілих.