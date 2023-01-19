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Київ огорнув туман: синоптики попереджають про небезпеку

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Київ огорнув туман: синоптики попереджають про небезпеку
Кияни не можуть нічого побачити з вікна: скрізь туман
фото: Главком

На Київщині протягом дня утримається туман

Київ оповив сильний туман: він протримається в області до кінця доби 19 січня. Про це попереджає Укргідрометцентр.

Синоптики інформують, що видимість складає 200-500 метрів. Такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. Оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Звертаємося до водіїв! Будьте максимально уважними на дорогах та дотримуйтеся безпечної дистанції

Укргідрометцентр

Нагадаємо, наприкінці грудня Київщину накрило небезпечне метеорологічне явище.

До слова, перший день нового року в Києві розпочався з температурних рекордів. Кліматична норма перевищена на 13,8°С, що відповідає погоді середини квітня.

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Теги: прогноз погоди Київ Укргідрометцентр Київщина

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