Київ огорнув туман: синоптики попереджають про небезпеку
На Київщині протягом дня утримається туман
Київ оповив сильний туман: він протримається в області до кінця доби 19 січня. Про це попереджає Укргідрометцентр.
Синоптики інформують, що видимість складає 200-500 метрів. Такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. Оголошено І рівень небезпечності (жовтий).
Звертаємося до водіїв! Будьте максимально уважними на дорогах та дотримуйтеся безпечної дистанції
Укргідрометцентр
Нагадаємо, наприкінці грудня Київщину накрило небезпечне метеорологічне явище.
До слова, перший день нового року в Києві розпочався з температурних рекордів. Кліматична норма перевищена на 13,8°С, що відповідає погоді середини квітня.
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