Київ огорнув туман: синоптики попереджають про небезпеку

Кияни не можуть нічого побачити з вікна: скрізь туман

На Київщині протягом дня утримається туман

Київ оповив сильний туман: він протримається в області до кінця доби 19 січня. Про це попереджає Укргідрометцентр.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Синоптики інформують, що видимість складає 200-500 метрів. Такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. Оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Звертаємося до водіїв! Будьте максимально уважними на дорогах та дотримуйтеся безпечної дистанції Укргідрометцентр

Нагадаємо, наприкінці грудня Київщину накрило небезпечне метеорологічне явище.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, перший день нового року в Києві розпочався з температурних рекордів. Кліматична норма перевищена на 13,8°С, що відповідає погоді середини квітня.