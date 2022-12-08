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Київ отримає генератори від Тайваню

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Київ отримає генератори від Тайваню
Тайванська влада виділяє фінансування у розмірі $1 млн на придбання генераторів для Києва
фото з відкритих джерел

Проєкт потенційно зможе забезпечити генераторами ще 400 «Пунктів незламності»

Влада Тайваню виділяє фінансування у розмірі $1 млн на придбання генераторів для Києва. Про це повідомив депутат, голова фракції «Голос» у Київраді Григорій Маленко.

Як зазначив депутат, було підписано Меморандум між Міністерством закордонних справ Тайваню, міським головою Києва Віталієм Кличком та благодійним фондом «Дарничани», який очолює Григорій Маленко.

«Китайська Республіка (Тайвань) направить $1 млн на рахунок Фонду «Дарничани». Фонд «Дарничани» закупить генератори задля забезпечення незламності столиці. Місто Київ прийме ці генератори на баланс і максимально ефективно використає для забезпечення першочергових потреб», – зазначив депутат.

Проєкт потенційно зможе забезпечити генераторами ще 400 «Пунктів незламності», які розгортаються в усіх районах столиці. 

«Поки конфлікт в Україні триває, Росія розпочала атаки на ключову інфраструктуру та енергосистему, що призвело до великомасштабних відключень електроенергії у складних погодних умовах. Місто ввело віялові відключення електроенергії і надало 1000 місць, де городяни можуть сховатися та зігрітися. Тайвань, як і Україна, знаходиться на передньому краї боротьби з авторитарним експансіонізмом, і ми раді допомогти народу України у його боротьбі за свободу», – йдеться у повідомленні МЗС Тайваню.

Раніше повідомлялося, Говард Баффет, син одного з найбагатших американців Воррена Баффета, закупить для України генератори на суму $30 млн. 

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Теги: Київ фінансування Тайвань місто Меморандум депутат

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