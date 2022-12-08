Київ отримає генератори від Тайваню

Тайванська влада виділяє фінансування у розмірі $1 млн на придбання генераторів для Києва

Проєкт потенційно зможе забезпечити генераторами ще 400 «Пунктів незламності»

Влада Тайваню виділяє фінансування у розмірі $1 млн на придбання генераторів для Києва. Про це повідомив депутат, голова фракції «Голос» у Київраді Григорій Маленко.

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Як зазначив депутат, було підписано Меморандум між Міністерством закордонних справ Тайваню, міським головою Києва Віталієм Кличком та благодійним фондом «Дарничани», який очолює Григорій Маленко.

«Китайська Республіка (Тайвань) направить $1 млн на рахунок Фонду «Дарничани». Фонд «Дарничани» закупить генератори задля забезпечення незламності столиці. Місто Київ прийме ці генератори на баланс і максимально ефективно використає для забезпечення першочергових потреб», – зазначив депутат.

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Проєкт потенційно зможе забезпечити генераторами ще 400 «Пунктів незламності», які розгортаються в усіх районах столиці.

«Поки конфлікт в Україні триває, Росія розпочала атаки на ключову інфраструктуру та енергосистему, що призвело до великомасштабних відключень електроенергії у складних погодних умовах. Місто ввело віялові відключення електроенергії і надало 1000 місць, де городяни можуть сховатися та зігрітися. Тайвань, як і Україна, знаходиться на передньому краї боротьби з авторитарним експансіонізмом, і ми раді допомогти народу України у його боротьбі за свободу», – йдеться у повідомленні МЗС Тайваню.

Раніше повідомлялося, Говард Баффет, син одного з найбагатших американців Воррена Баффета, закупить для України генератори на суму $30 млн.