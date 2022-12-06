Син одного з найбагатших американців закупить генератори для України
Генератори закупить фонд Говарда Баффета
Говард Баффет, син одного з найбагатших американців Воррена Баффета, закупить для України генератори на суму $30 млн. Про це повідомив голова українського МЗС Дмитро Кулеба на брифінгу.
«Я вдячний фонду Говарда Баффета, який надасть Україні енергетичне обладнання – генератори великої потужності на суму $30 млн. Перша партія – вісім генераторів – прибуде до України наступного тижня», – сказав Кулеба.
Міністр також поінформував, що Нідерланди виділили Україні 26 надпотужних трансформаторів, запчастини та обладнання. У свою чергу міністерство клімату та довкілля Польщі передало 42 км кабелю, 259 трансформаторів, обмежувачі потоку, роз'єднувачі.
Крім того, планується відправлення в Україну низки потужних трансформаторів від Чехії.
Нагадаємо, 7 листопада президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Говардом Баффетом. Від імені всіх українців Зеленський вручив Говарду Баффету орден Ярослава Мудрого.
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