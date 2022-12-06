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Син одного з найбагатших американців закупить генератори для України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Син одного з найбагатших американців закупить генератори для України
Говард Баффет – старший син мільярдера Воррена Баффета, який входить до п'ятірки найбагатших людей світу
Офіс президента

Генератори закупить фонд Говарда Баффета

Говард Баффет, син одного з найбагатших американців Воррена Баффета, закупить для України генератори на суму $30 млн. Про це повідомив голова українського МЗС Дмитро Кулеба на брифінгу.

«Я вдячний фонду Говарда Баффета, який надасть Україні енергетичне обладнання – генератори великої потужності на суму $30 млн. Перша партія – вісім генераторів – прибуде до України наступного тижня», – сказав Кулеба.

Говард Баффет – старший син мільярдера Воррена Баффета, який входить до п'ятірки найбагатших людей світу. З початку російської агресії він підтримує Україну. Зокрема, влітку він побував у Києві та пожертвував $2,7 млн некомерційної організації Spirit of America, щоб закупити необхідну гуманітарну допомогу для ЗСУ.

Міністр також поінформував, що Нідерланди виділили Україні 26 надпотужних трансформаторів, запчастини та обладнання. У свою чергу міністерство клімату та довкілля Польщі передало 42 км кабелю, 259 трансформаторів, обмежувачі потоку, роз'єднувачі.

Крім того, планується відправлення в Україну низки потужних трансформаторів від Чехії.

Нагадаємо, 7 листопада президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Говардом Баффетом. Від імені всіх українців Зеленський вручив Говарду Баффету орден Ярослава Мудрого.

Теги: війна росія окупанти Україна

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