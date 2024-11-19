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Коли стартують роботи з відновлення Охматдиту? Ляшко озвучив терміни

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Коли стартують роботи з відновлення Охматдиту? Ляшко озвучив терміни
Інжинірингова компанія вже проводить роботу з оцінки матеріалів, які можуть використовувати при відновленні Охматдиту
фото: МОЗ

За найкращого сценарію, вже у листопаді буде оголошено тендер на розробку проєкту

Відновлення головного корпусу дитячої лікарні Охматдит у Києві, яка постраждала внаслідок російської ракетної атаки 8 липня, має початися навесні 2025 року. Про це повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко на зустрічі з журналістами, передає «Укрінформ».

Очільник МОЗ уточнив, що конкретні терміни виконання будівельних робіт із відновлення можна буде назвати після розробки проєктної документації.

Заступник міністра охорони здоровʼя Едем Адаманов додав, що нині вже проведено технічне обстеження головного і хірургічного корпусів, є технічний звіт. Його має оцінити служба замовника, якою виступає міжнародна інжинірингова компанія Eptisa, оскільки сама лікарня не має можливостей провести технічну оцінку.

За словами Адаманова, компанія має представництво в Україні, де працюють спеціалісти з українськими сертифікатами. Ці консультанти будуть здійснювати технічний, економічний, організаційний та екологічний супровід проєкту відновлення як головного, так і хірургічного корпусів Охматдиту. Це буде здійснюватися за грантові кошти, надані Світовим банком.

Нині науково-дослідницький інститут «Проєктреконструкція» вже надав технічний звіт з кошторисом та обсягом будівельних робіт. Інжинірингова компанія проведе перевірку цих документів, після чого їх доправлять на державну експертну оцінку. Після цього служба замовника може підготувати завдання для проєктування, яке є складовою тендерної документації.

«Є два сценарії: ми можемо встигнути вже у листопаді оголосити тендер на розробку проєкту, і найгірший сценарій – у грудні. Але в будь-якому разі в цьому році ми оголошуємо тендер на проєктну документацію», – зазначив заступник міністра охорони здоровʼя.

Ляшко підкреслив, що інжинірингова компанія вже проводить роботу з оцінки матеріалів, які можуть використовувати при відновленні. Спочатку зроблять проєктування, далі проєкт потребуватиме узгодження з Мінінфраструктури. Після цього – оголосять конкурс на будівельну компанію.

Крім того, для токсикологічного та адміністративного корпусів будуть розроблені проєкти консервації, оскільки ці будівлі є обʼєктами культурної спадщини. Консервація розрахована на п'ять років, по корпусах також буде представлено технічний звіт, на основі якого будуть ухвалювати рішення про відновлення цих обʼєктів.

Також буде відновлено трансформаторну підстанцію, яка теж була зруйнована внаслідок атаки. USAID надасть для Охматдиту шість трансформаторів. Їх доставка планується у січні 2025 року. Нині електропостачання Охматдиту забезпечують три тимчасові трансформатори, які надав ДТЕК.

Нагадаємо, Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» 16 жовтня підписала договір на проведення першочергових протиаварійних робіт із захисту від зовнішнього впливу будівлі лікувально-діагностичного комплексу лікарні, який зазнав пошкоджень внаслідок російського ракетного удару влітку.

Раніше повідомлялося про те, що відновлення лікарні Охматдит, яка постраждала внаслідок удару РФ в липні, в цьому році вже не відбудеться. Причиною називалося те, що була змінена процедура обрання підрядника, яка вимагає більше часу. 

Як відомо, 8 липня РФ завдала масштабного ракетного удару по місту Київ. Одна із запущених ракет влучила по столичній дитячій лікарні Охматдит.

Згодом «Благодійний фонд «Охматдит» провів скандальний тендер на ремонт корпусу лікарні. Його переможцем стало ТОВ «Буд-Технолоджі». Видання «Наші гроші» опублікувало журналістське розслідування про завищені ціни цього підрядника. Згодом тендер на відбудову Охматдиту скасували.

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Теги: Охматдит Київ Міністерство охорони здоров'я ремонт Віктор Ляшко лікарня

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