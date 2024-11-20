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Саміт G20: президент Бразилії опублікував підсумкове комюніке, яке обурило європейських лідерів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Саміт G20: президент Бразилії опублікував підсумкове комюніке, яке обурило європейських лідерів
Лула да Сільва опублікував спільне комюніке за підсумками саміту G20 на день раніше, аніж мав би
фото: flickr.com/g20brasil24

Обговорення російсько-української війни традиційно викликає труднощі у G20

Учора, 19 листопада, президент Бразилії Лула да Сільва, у країні якого відбувся саміт G20, опублікував спільне комюніке. Він зробив це на день раніше, аніж мав би, при цьому не згадавши в документі про відповідальність Росії за вторгнення в Україну. Цей вчинок викликав обурення серед європейських лідерів. Про це пише Reuters.

Так, німецький канцлер Олаф Шольц висловив розчарування у зв'язку з відсутністю в документі згадки про відповідальність Росії, особливо в 1000-й день повномасштабного вторгнення. 

«Це занадто мало, коли G20 не може знайти слів, щоб дати зрозуміти, що Росія несе відповідальність. Стає очевидним, наскільки сильно геополітична напруженість також впливає на G20», – обурився Шольц.

Тим часом французький президент Еммануель Макрон наголосив, що оприлюднене Сільвою комюніке не відповідає тій позиції, яку мають лідери Групи двадцяти.

За повідомленням Politico, прессекретар британського прем'єра Кіра Стармера зауважив, що рішення господаря саміту розчарувало, але не здивувало. Сам Стармер висловився більш дипломатично, заявивши, що в документ важливо включити згадку про суверенітет України. Разом з цим він визнав, що безпосередньо звинувачувати Москву важко, поки Росія все ще є частиною дискусій як член G20.

Водночас прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що країни G7 та «розвинені економіки» вважають, що потрібна набагато сильніша заява, щоб відобразити незаконне вторгнення Росії в Україну. «Це недостатньо сильно для мене», – описав він опубліковане комюніке.

Як підсумовують ЗМІ, обговорення російсько-української війни традиційно викликає труднощі у G20, особливо коли йдеться про узгодження позицій. Зазвичай підсумковий документ саміту публікують наприкінці зустрічі, але Лула да Сільва вирішив зробити це раніше. Він затвердив його ще до завершення пленарного засідання 18 листопада. 

Нагадаємо, лідери країн Гурпи двадцяти (G20) на саміті в Ріо-де-Жанейро не обговорювали і не згадували обраного президента США Дональда Трампа. 

До слова, один із учасників саміту G20 залишив захід на швидкій. Президента Парагваю Сантьяго Пенью відвезли до лікарні машиною швидкої допомоги із підозрою на серцевий напад.

Раніше повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган має намір представити свій план зупинення війни в Україні на зустрічі G20 у Ріо-де-Жанейро. За даними ЗМІ, Ердоган запропонує Зеленському заморозити війну по лінії фронту. Також очікувалося, що в рамках ініціативи Туреччина запропонує Києву відкласти свою заявку на вступ до НАТО принаймні на 10 років, що розглядається як поступка Росії. 

Теги: саміт саміт великої двадцятки Бразилія війна Україна

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