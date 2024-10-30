Естонія міркує над закупівлею українських дронів

Міністр оборони Естонії зустрінеться з міністром Рустемом Умєровим, щоб обговорити можливості закупівлі озброєння українського виробництва

Міністр оборони Ханно Певкур зустрінеться у листопаді з очільником українського Міноборони Рустемом Умєровим. Вони обговорять можливість закупівлі українського озброєння, зокрема дронів. Про це повідомляє ERR.

Як зазначено, в Україні виробляють ракети великої дальності, однак за швидкістю вони суттєво поступаються західним аналогам, тому замість ракет Естонія не виключає закупівлю українських дронів.

«Якість дронів в Україні дуже хороша. Там виробляються різні моделі, і ми продовжуємо роботу в цьому напрямку. Якщо ми оголосимо тендер, то він буде відкритий і для українських підприємств. Тобто ми зможемо побачити пропозиції як від українських виробників, так і від естонських і західних», – сказав Певкур.

Незабаром Певкур зустрінеться зі своїм українським колегою Рустемом Умеровим, щоб обговорити можливості закупівлі озброєння. «Ми вже обговорювали це питання. Якщо в Україні є компанії, які можуть запропонувати те, що нам потрібно, то (Умеров) не бачить у цьому політичних обмежень», – зазначив він.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки готують ще один пакет допомоги Україні. Він буде направлений на виробництво українських дронів.

Як повідомлялося, Україна вже тривалий час розробляє дрон, здатний перехоплювати російські безпілотники-камікадзе іранської розробки Shahed-136. Британська газета The Telegraph дізналася перші подробиці про те, яким буде український дрон-перехоплювач.

До слова, Міністерство оборони Румунії підготувало законопроєкт, який дасть змогу збивати російські безпілотники, що порушують повітряний простір країни.