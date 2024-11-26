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У Києві та області лунають вибухи: працює ППО

Ірина Бура
glavcom.ua
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У Києві та області лунають вибухи: працює ППО
фото з відкритих джерел

«Шахеди» заходять в столицю з різних напрямків

У ніч проти вівторка 26 листопада під час повітряної тривоги у столиці працюють сили ППО. Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко та начальник КМВА Сергій Попко.

Зазначається, що в різних районах міста працюють сили ППО. «Шахеди» заходять в столицю з різних напрямків.

Попко закликав киян перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Нагадаємо, в Одесі зранку 25 листопада пролунав вибух. Згодом голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що росіяни здійснили ракетну атаку на середмістя Одеси.

Унаслідок завданого Росією удару балістичною ракетою по середмістю Одеси руйнувань зазнали 25 житлових багатоквартирних будинків. Пошкоджено 71 квартиру.

До слова, у Харкові російські війська вранці в понеділок, 25 листопада, вдарили по Київському району. За попередніми підрахунками в тій чи іншому ступені постраждав 41 будинок.

Згодом стало відомо, що в Харкові та Одесі завершилися рятувальні роботи в місцях влучання російських ракет.

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Теги: росія Віталій Кличко Київ війна Україна ворог системи ППО

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