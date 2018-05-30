Київ посів третє місце серед столиць світу за дешевизною проживання

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Українська столиця обійшла тільки нігерійську столицю Лагос і єгипетський Каїр

Київ посів 75 місце серед 77 найбільших міст світу за вартістю проживання. Про це свідчать дані інвестиційної компанії UBS.

Для аналізу цін компанія створила стандартизований кошик зі 128 товарів і послуг, що повторює витрати і споживання типової європейської сім’ї з трьох осіб.

Оскільки споживчі звички і уподобання сильно варіюються від країни до країни, якщо продукти не були доступні в деяких містах або занадто відхилялися від заданих параметрів, експерти іноді використовували місцеві репрезентативні замінники.

За еталон було взято вартість проживання у Нью-Йорку, що має індекс 100. Індекс інших країн розраховували відносно нью-йоркського.

Вище Нью-Йорка за вартістю розташовані Копенгаген, Осло, Женева і (найдорожчий) Цюріх. Українська столиця обійшла тільки нігерійську столицю Лагос і Каїр, посівши 75 місце.

Джерело: infa.ua