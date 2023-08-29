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Київ сьогодні прощається з легендарним льотчиком Джусом (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Київ сьогодні прощається з легендарним льотчиком Джусом (фото, відео)
Прощання із загиблим в авіакатастрофі знаменитим українським пілотом-винищувачем Андрієм Пільщиковим
фото: «Украина сейчас»

Прощання заплановане на 11:00 у Патріаршому соборі Воскресіння Христового

Сьогодні у Києві попрощаються з військовим льотчиком Андрієм Пільщиковим (позивний Джус), який трагічно загинув в авіакатастрофі у Житомирській області. Відповідне відео вже з’явилося в соцмережах.

Київ сьогодні прощається з легендарним льотчиком Джусом (фото, відео) фото 1
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Прощання заплановане на 11:00 у Патріаршому соборі Воскресіння Христового у місті Києві за адресою вулиця Микільсько-Слобідська, 5.

Нагадаємо, на Житомирщині трагічно загинули троє українських льотчиків. Жахлива авіакатастрофа сталася 25 серпня. Під час виконання бойового завдання у небі зіштовхнулися екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39. Журналісти побували на місці авіатрощі та показали, який вона мала вигляд. 

Як повідомлялося, працівники ДБР розслідують обставини авіакатастрофи навчально-бойових літаків L-39 на Житомирщині. Зокрема, особлива увага буде приділена вивченню технічного стану літаків, дотриманню правил підготовки до польотів. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику «чорних ящиків».

Слідство вивчає три можливі версії авіакатастрофи.

До слова, відома волонтерка Меланія Подоляк написала пронизливий пост про свого коханого, бойового пілота Андрія Пільщикова, який загинув в авіакатастрофі на Житомирщині.

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Теги: Київ Житомирщина льотчик

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