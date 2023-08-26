Був одним із «Привидів Києва»: що відомо про загиблого на Житомирщині льотчика «Джуса»

Пілот закликав західних партнерів надати Україні сучасні винищувачі

Під час авіатрощі на Житомирщині загинув льотчик Андрій Пільщиков із позивним «Джус». «Главком» зібрав усе, що відомо про захисника.

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Андрій Пільщиков закінчив Харківський національний університет Повітряних сил. Служив льотчиком винищувача МіГ-29 у складі 40-ї бригади тактичної авіації.

У 2018 році брав участь у міжнародних навчаннях «Чисте небо 2018». Тоді йому американці підібрали позивний «Джус». Був єдиним пілотом ПС ЗСУ, що має офіційно позивний.

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Із початком широкомасштабного російського вторгнення захищав небо України. Брав участь у повітряній обороні столиці та інших територій, був одним із «Привидів Києва».

«Перші дні були в мене вельми не характерні для льотчика. Коли я прибув на аеродром по тривозі, літаки вже були розосереджені на інших летовищах. Тому потреби в мені як в льотчику не було. Це не дивно, адже пілотів завжди більше, ніж літаків. Тому я займався наземною обороною аеродрому, була загроза диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) і ворожого десанту», – розповідав він в інтерв'ю DW.

За його словами, тоді завдяки координації зі спецпризначенцями та волонтерами вдалося захистити аеродром. До того ж вдавалося обслуговували та озброювати українські літаки, які прилітали. Так пройшли перші два тижні. Потім «Джус» вже виконував завдання безпосередньо як пілот, в літаку.

На початку війни, коли виганяли російських окупантів із півночі України, він прикривав ударну авіацію. Як розповідав «Джус» у квітні цього року, на той момент лінія бойового зіткнення швидко змінювалася і маневрувала ППО. Внаслідок, не було чіткої картинки навколишньої ситуації.

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«Ця невідомість, куди ти летиш, напружує і викликає певний мандраж. Зараз на східному напрямку також є ризиковані завдання, хоч усе вже зрозуміліше й прогнозованіше. Тому психологічно себе налаштовуєш. Інколи жартома думаєш, що краще не знати про загрози і може так було б простіше, тому що так певне накручування може бути. Втім, за понад рік війни вже всі звикли», – говорив пілот.

Станом на 7 травня 2022 року «Джус» мав 500 годин бойового нальоту.

В інтерв'ю The Washington Post, Financial Times, CNN, Fox News Channel, BBC News закликав західних партнерів надати Україні сучасні винищувачі.

У 2022 році він побував у Сполучених Штатах і зустрічався там із радником президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейком Салліваном та американськими законодавцями. Він також закликав їх передати сучасні винищувачі.

«Тоді ми їхали буквально з поля бою розповісти про стан справ. Наша делегація в першу чергу порушувала питання ППО - на той час найбільш критичного озброєння. Слава Богу, нам допомогли з цим, і зараз в Україні є системи Patriot, NASAMS, IRIS-T. Хлопці все це освоїли й дуже успішно використовують. Можна сказати, що тоді нам повірили й довірили ППО», – розповів про поїздку льотчик.

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Він додав, що також тоді обговорювали необхідність озброєння для сухопутних військ і літаків.

Загинув 25 серпня 2023 року внаслідок зіткнення двох навчальних літаків на Житомирщині.

Нагадаємо, працівники ДБР розслідують обставини авіакатастрофи навчально-бойових літаків L-39 на Житомирщині. Зокрема, особлива увага буде приділена вивченню технічного стану літаків, дотриманню правил підготовки до польотів. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику «чорних ящиків».

Раніше про те, що на Житомирщині загинули троє українських льотчиків, повідомляли волонтери.

Також у Краматорському районі Донецької області під час виконання бойового завдання 27 січня цього рооку загинув 24-річний командир авіаційної ланки авіаційної ескадрильї Данило Мурашко.