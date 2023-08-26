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Загибель льотчиків на Житомирщині: який вигляд має місце авіатрощі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Загибель льотчиків на Житомирщині: який вигляд має місце авіатрощі
Із місця авіатрощі прибирають уламки понівечених літаків
фото: «Радіо свобода»/ Telegram

У небі зіткнулись екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39

 

На Житомирщині 25 серпня сталася жахлива авіакатастрофа. Під час виконання бойового завдання у небі зіткнулись екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39. У результаті загинули троє льотчиків, серед яких відомий пілот 40-ї бригади тактичної авіації на позивний Juice.

Загибель льотчиків на Житомирщині: який вигляд має місце авіатрощі фото 1

Журналісти «Радіо свобода» побували на місці авіатрощі та показали, який вона зараз має вигляд. Зокрема, там прибирають уламки понівечених літаків.

Загибель льотчиків на Житомирщині: який вигляд має місце авіатрощі фото 2

Нагадаємо, працівники ДБР розслідують обставини авіакатастрофи навчально-бойових літаків L-39 на Житомирщині. Зокрема, особлива увага буде приділена вивченню технічного стану літаків, дотриманню правил підготовки до польотів. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику «чорних ящиків».

Раніше про те, що на Житомирщині загинули троє українських льотчиків, повідомляли волонтери. 

Також у Краматорському районі Донецької області під час виконання бойового завдання 27 січня цього рооку загинув 24-річний командир авіаційної ланки авіаційної ескадрильї Данило Мурашко. 

 

Теги: авіакатастрофа Свобода радіо пілот

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