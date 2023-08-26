Загибель льотчиків на Житомирщині: який вигляд має місце авіатрощі

У небі зіткнулись екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39

На Житомирщині 25 серпня сталася жахлива авіакатастрофа. Під час виконання бойового завдання у небі зіткнулись екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39. У результаті загинули троє льотчиків, серед яких відомий пілот 40-ї бригади тактичної авіації на позивний Juice.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Журналісти «Радіо свобода» побували на місці авіатрощі та показали, який вона зараз має вигляд. Зокрема, там прибирають уламки понівечених літаків.

Нагадаємо, працівники ДБР розслідують обставини авіакатастрофи навчально-бойових літаків L-39 на Житомирщині. Зокрема, особлива увага буде приділена вивченню технічного стану літаків, дотриманню правил підготовки до польотів. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику «чорних ящиків».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше про те, що на Житомирщині загинули троє українських льотчиків, повідомляли волонтери.

Також у Краматорському районі Донецької області під час виконання бойового завдання 27 січня цього рооку загинув 24-річний командир авіаційної ланки авіаційної ескадрильї Данило Мурашко.