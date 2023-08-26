Дівчина загиблого пілота «Джуса» написала про коханого пронизливий пост

«Я дякую тобі, що дав себе ще раз обійняти учора перед вильотом», – написала Меланія Подоляк

Андрій Пільщиков загинув 25 серпня на Житомирщині

Відома волонтерка Меланія Подоляк написала пронизливий пост про свого коханого, бойового пілота Андрія Пільщикова, який загинув в авіакатастрофі на Житомирщині.

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«Я дякую тобі, що дав себе ще раз обійняти учора перед вильотом. Я все зроблю, як обіцяла», – написала Подоляк.

Волонтерка також опублікувала спільне фото з коханим.

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Нагадаємо, працівники ДБР розслідують обставини авіакатастрофи навчально-бойових літаків L-39 на Житомирщині. Зокрема, особлива увага буде приділена вивченню технічного стану літаків, дотриманню правил підготовки до польотів. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику «чорних ящиків».

Раніше про те, що на Житомирщині загинули троє українських льотчиків, повідомляли волонтери.