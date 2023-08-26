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Дівчина загиблого пілота «Джуса» написала про коханого пронизливий пост

Надія Карбунар
glavcom.ua
Дівчина загиблого пілота «Джуса» написала про коханого пронизливий пост
«Я дякую тобі, що дав себе ще раз обійняти учора перед вильотом», – написала Меланія Подоляк
фото: Меланія Подоляк/Twitter

Андрій Пільщиков загинув 25 серпня на Житомирщині

Відома волонтерка Меланія Подоляк написала пронизливий пост про свого коханого, бойового пілота Андрія Пільщикова, який загинув в авіакатастрофі на Житомирщині.

«Я дякую тобі, що дав себе ще раз обійняти учора перед вильотом. Я все зроблю, як обіцяла», – написала Подоляк.

Дівчина загиблого пілота «Джуса» написала про коханого пронизливий пост фото 1

Волонтерка також опублікувала спільне фото з коханим.

Нагадаємо, працівники ДБР розслідують обставини авіакатастрофи навчально-бойових літаків L-39 на Житомирщині. Зокрема, особлива увага буде приділена вивченню технічного стану літаків, дотриманню правил підготовки до польотів. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику «чорних ящиків».

Раніше про те, що на Житомирщині загинули троє українських льотчиків, повідомляли волонтери. 

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