Київ стоїть на порозі епідемії інфекційних хвороб
Столична влада закликала киян терміново вакцинувати своїх дітей
Департамент охорони здоров’я звернувся до Міністерства охорони здоров’я України та Національної служби здоров’я України з проханням надати роз’яснення щодо підготовки спільного наказу МОЗ та Міністерства освіти та науки, який би регулював питання недопущення не щеплених дітей в організовані колективи. Про це повідомила директор Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург.
«На сьогодні ми маємо загрозливу ситуацію щодо можливої епідемії інфекційних хвороб. Хвороб, підкреслюю, вакцинокерованих, тобто таких, яких в абсолютній більшості випадків можна уникнути, якщо зробити необхідні щеплення», – зазначила вона.
Гінзбург розповіла, що попри проведення з 2017 року систематичних додаткових заходів щодо імунізації проти кору серед дитячого населення лишається когорта дітей, які не отримали планові щеплення в попередні роки (це діти віком до 5 років та від 7 до 14 років), переважна більшість яких відвідує шкільні та дошкільні заклади.
«Ігнорування цього факту, зокрема, з боку батьків – верх необачності та недбалого ставлення до життя і здоров’я своїх дітей та оточуючих», – наголосила Гінзбург.
Директорка департаменту вкотре зауважила, що спалах інфекційних хвороб, який ми наразі спостерігаємо, – результат втрати країною колективного імунітету. І кияни, як мешканці не просто мегаполісу, а столиці, особливо вразливі.
«Після кожних свят, канікул, навіть вихідних ми традиційно спостерігаємо зріст захворювань. До Києва приїздять туристи. З інших регіонів повертаються студенти та школярі. Родини з дітьми відвідують багаточисельні масові заходи, де у разі відсутності вакцинації «підхоплюють» хворобу. І потім все це «приносять» у дитсадочок, школу, інститут», – пояснила Гінзбург.
Директорка профільного департаменту окремо звернулася до батьків неповнолітніх дітей і студентів із наполегливою рекомендацією зробити щеплення в разі, якщо дитина не вакцинована. Причому, щоб забезпечити їм надійний захист, необхідно встигнути до 1 вересня – офіційного початку навчального року.
У Департаменті охорони здоров’я нагадали, що саме необхідно, аби щепитися. Перше – записатися на прийом до свого педіатра чи сімейного лікаря. Друге – разом перевірити вакцинальний статус дитини. Третє – слідувати рекомендаціям лікаря щодо щеплень.
«Наголошую. Щепитися можна, попередньо отримавши направлення в лікаря, з яким підписано декларацію. Саме він має контролювати процес вакцинації, дотримання календаря щеплень, і саме він відповідає за здоров’я пацієнта. Якщо такого фахівця ви й досі не обрали, то скористайтеся посиланнями на сайт ДОЗ (там ви можете ознайомитися з мережею закладів та обрати найзручніший для вас варіант та на сайти медичних інформаційних систем, за допомогою яких можна обрати конкретного лікаря», – закликала Гінзбург.
Мережа закладів: http://health.kievcity.gov.ua/files/2019/8/20/ambulatrii.docx.
Медична інформаційна система «Helsi» для пошуку та запису до сімейного лікаря https://helsi.me/.
Медична інформаційна система «Medstar» для пошуку та запису до сімейного лікаря https://patient.medcard24.net/login/uk/.
Як повідомлялося, у Києві зафіксований наймасштабніший спалах кору за всі роки незалежності України.