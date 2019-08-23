Київ стоїть на порозі епідемії інфекційних хвороб



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У Києві зафіксований наймасштабніший спалах кору за всі роки незалежності України

Столична влада закликала киян терміново вакцинувати своїх дітей

Департамент охорони здоров’я звернувся до Міністерства охорони здоров’я України та Національної служби здоров’я України з проханням надати роз’яснення щодо підготовки спільного наказу МОЗ та Міністерства освіти та науки, який би регулював питання недопущення не щеплених дітей в організовані колективи. Про це повідомила директор Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург.

«На сьогодні ми маємо загрозливу ситуацію щодо можливої епідемії інфекційних хвороб. Хвороб, підкреслюю, вакцинокерованих, тобто таких, яких в абсолютній більшості випадків можна уникнути, якщо зробити необхідні щеплення», – зазначила вона.

Гінзбург розповіла, що попри проведення з 2017 року систематичних додаткових заходів щодо імунізації проти кору серед дитячого населення лишається когорта дітей, які не отримали планові щеплення в попередні роки (це діти віком до 5 років та від 7 до 14 років), переважна більшість яких відвідує шкільні та дошкільні заклади.

«Ігнорування цього факту, зокрема, з боку батьків – верх необачності та недбалого ставлення до життя і здоров’я своїх дітей та оточуючих», – наголосила Гінзбург.

Директорка департаменту вкотре зауважила, що спалах інфекційних хвороб, який ми наразі спостерігаємо, – результат втрати країною колективного імунітету. І кияни, як мешканці не просто мегаполісу, а столиці, особливо вразливі.

«Після кожних свят, канікул, навіть вихідних ми традиційно спостерігаємо зріст захворювань. До Києва приїздять туристи. З інших регіонів повертаються студенти та школярі. Родини з дітьми відвідують багаточисельні масові заходи, де у разі відсутності вакцинації «підхоплюють» хворобу. І потім все це «приносять» у дитсадочок, школу, інститут», – пояснила Гінзбург.

Директорка профільного департаменту окремо звернулася до батьків неповнолітніх дітей і студентів із наполегливою рекомендацією зробити щеплення в разі, якщо дитина не вакцинована. Причому, щоб забезпечити їм надійний захист, необхідно встигнути до 1 вересня – офіційного початку навчального року.

У Департаменті охорони здоров’я нагадали, що саме необхідно, аби щепитися. Перше – записатися на прийом до свого педіатра чи сімейного лікаря. Друге – разом перевірити вакцинальний статус дитини. Третє – слідувати рекомендаціям лікаря щодо щеплень.

«Наголошую. Щепитися можна, попередньо отримавши направлення в лікаря, з яким підписано декларацію. Саме він має контролювати процес вакцинації, дотримання календаря щеплень, і саме він відповідає за здоров’я пацієнта. Якщо такого фахівця ви й досі не обрали, то скористайтеся посиланнями на сайт ДОЗ (там ви можете ознайомитися з мережею закладів та обрати найзручніший для вас варіант та на сайти медичних інформаційних систем, за допомогою яких можна обрати конкретного лікаря», – закликала Гінзбург.

Мережа закладів: http://health.kievcity.gov.ua/files/2019/8/20/ambulatrii.docx.

Медична інформаційна система «Helsi» для пошуку та запису до сімейного лікаря https://helsi.me/.

Медична інформаційна система «Medstar» для пошуку та запису до сімейного лікаря https://patient.medcard24.net/login/uk/.

Як повідомлялося, у Києві зафіксований наймасштабніший спалах кору за всі роки незалежності України.